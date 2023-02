अडाणी समूह हिंडनबर्ग के खिलाफ लड़ेगा कानूनी लड़ाई, अमेरिकी लॉ फर्म 'वॉचटेल' की सेवाएं लेगा

Highlights हिंडनबर्ग के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ेगा अडाणी समूह अडाणी समूह अमेरिकी लॉ फर्म 'वॉचटेल' की सेवाएं लेने जा रहा है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से अडाणी समूह को लाखों करोड़ का नुकसान हुआ था

नई दिल्ली: हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अडाणी ग्रुप के शेयरों की कीमत में भारी गिरावट हुई थी और समूह को कारोबारी घाटा उठाना पड़ा। अब अडाणी समूह अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने जा रहा है। इसके लिए अडाणी समूह अमेरिकी लॉ फर्म 'वॉचटेल' की सेवाएं लेने जा रहा है।

हिंडनबर्ग के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने का मन बना चुके अडाणी समूह ने जिस अमेरिका लॉ फर्म 'वॉचटेल' को चुना है वह दुनिया भर में विवादित मामलों में कानूनी सेवाएं देने के लिए ही जानी जाती है। अडाणी समूह न्यूयॉर्क स्थित वाचटेल लिप्टन, रोसेन और काट्ज के टॉप वकीलों से इस बारें में सलाह ले रहा है कि हिंडनबर्ग के खिलाफ अदालत में केस को मजबूती से कैसे रखा जाए।

