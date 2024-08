प्रधानमंत्री जन-धन योजना को पूरे हुए 10 साल, जानिए अब तक कितने करोड़ खोले गए बैंक खाते, पीएम मोदी ने योजना को बताया सफल

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री जन-धन योजना की 10वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ाने में इसकी भूमिका के लिए इस पहल की सराहना की। 2014 में शुरू की गई इस योजना ने सफलतापूर्वक 53.1 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले हैं, जिनमें 2.3 लाख करोड़ रुपये से अधिक की जमा राशि जमा हुई है।

विशेष रूप से लगभग 30 करोड़ लाभार्थी महिलाएं हैं, जो हाशिए पर रहने वाले समुदायों को सशक्त बनाने पर योजना के प्रभाव को दर्शाता है। पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "आज हम जनधन के 10 साल पूरे होने का एक महत्वपूर्ण अवसर मना रहे हैं। जन धन योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और करोड़ों लोगों, विशेषकर महिलाओं, युवाओं और हाशिए पर रहने वाले समुदायों को सम्मान देने में सर्वोपरि रही है।"

Today, we mark a momentous occasion— #10YearsOfJanDhan. Congratulations to all the beneficiaries and compliments to all those who worked to make this scheme a success. Jan Dhan Yojana has been paramount in boosting financial inclusion and giving dignity to crores of people,… pic.twitter.com/VgC7wMcZE8