Zubeen Garg Death: सिंगर जुबिन गर्ग की सिंगापुर में मौत हादसा या साजिश? असम सरकार कराएंगी जांच, सीएम हिमन्त बिश्व शर्मा ने दिया अपडेट

Zubeen Garg Death: असम के प्रसिद्ध गायक और बॉलीवुड हस्ती ज़ुबीन गर्ग (52) का सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान एक दुखद दुर्घटना में निधन हो गया।

Zubeen Garg Death:  असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने शनिवार को कहा कि उनकी सरकार गायक जुबिन गर्ग की मौत के मामले की जांच कराएगी। ‘नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल’ के आयोजक श्यामकानु महंता और गायक के प्रबंधक सिद्धार्थ शर्मा के खिलाफ मोरीगांव थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। शर्मा ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘असम पुलिस जुबिन गर्ग की मौत के मामले की जांच करेगी और महंत तथा सिद्धार्थ शर्मा के साथ-साथ गायक के अंतिम क्षणों में उनके साथ मौजूद रहे लोगों से भी पूछताछ की जाएगी।’’

मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी खबरें हैं कि गर्ग को हादसे से एक रात पहले एक पार्टी में ले जाया गया था और ‘‘हम यह भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या यह सच है।’’ जुबिन गर्ग की शुक्रवार को सिंगापुर में ‘‘जीवनरक्षक जैकेट के बिना तैरते समय’’ मौत हो गई थी।

मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘सिंगापुर के अधिकारियों ने भी मामले की जांच शुरू कर दी है, क्योंकि घटनास्थल भारत नहीं है, इसलिए यदि कोई आपराधिक पहलू है तो हम उस देश से जानकारी लेंगे और यदि जुबिन को गलत इरादे से असम से ले जाया गया था, तो हम इस पहलू की जानकारी लेंगे।’’

उन्होंने कहा, ‘‘राज्य सरकार उनकी मृत्यु से जुड़े सभी पहलुओं की निष्पक्ष जांच कराएगी और अगर कोई भी जानकारी देना चाहता है या गवाह बनना चाहता है, तो उसके लिए सभी व्यवस्थाएं की जाएंगी।’’ शर्मा ने कहा कि राज्य के लोगों के लिए यह मामला बिल्कुल स्पष्ट हो जाना चाहिए ताकि लोकप्रिय गायक की मृत्यु के संबंध में कुछ भी छिपा न रहे। 

