Zara Hatke Zara Bachke Box Office Collection Day 3: वीकेंड पर सारा-विक्की की फिल्म ने दिखाया कमाल, रिलीज के तीसरे दिन कमाए इतने करोड़

Zara Hatke Zara Bachke Box Office Collection Day 3: बॉलीवुड अभिनेत्री सारा अली खान और विक्की कौशल की हालिया फिल्म 'जरा हटके जरा बचके' दोनों की केमिस्ट्री फैन्स को काफी पसंद आ रही है।

ये पहली बार है जब सारा और विक्की की जोड़ी फैन्स को बड़े पर्दे पर देखने को मिली है। रिलीज के बाद फिल्म ने अपनी पहला वीकेंड पार कर लिया है और शानदार कमाई करते हुए आंकड़ों में उछाल देखा गया है। लक्ष्मण उतेकर के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने पहले दिन अच्छा कलेक्शन किया।

इसने अपना पहला सप्ताहांत काफी शानदार नोट पर समाप्त किया, कुल मिलाकर लगभग 22 करोड़ रुपये की कमाई की है। द केरल स्टोरी और स्पाइडर-मैन: अक्रॉस द स्पाइडर-वर्स से कड़ी टक्कर के बावजूद फिल्म ने दर्शकों के बीच अपनी मजबूत जगह बनाने में सफलता हासिल की है।

विक्की और सारा की फिल्म ने सिनेमाघरों में अपने तीसरे दिन 4 जून को 9.90 करोड़ रुपये की कमाई की इसलिए इसका कुल घरेलू बॉक्स ऑफिस संग्रह अब लगभग 22.59 करोड़ रुपये है। रविवार को फिल्म की कुल 31.28 फीसदी ऑक्यूपेंसी रही।

गौरतलब है कि ज़रा हटके ज़रा बचके ने वन प्लस वन फ्री की अनूठी टिकट बेचने की रणनीति से लाभ उठाया है और उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक के बाद विक्की के लिए दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है।

ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने ट्वीट किया, "#ZaraHatke ZaraBachke जीत के पायदान पर पहुंच गया है, पहले वीकेंड में ताकत से ताकत तक जाता है... राष्ट्रीय श्रृंखलाएं उत्कृष्ट हैं, तीसरे दिन बड़े पैमाने पर पार्टी में शामिल होते हैं... सभी की निगाहें मेक-ऑर-ब्रेक सोम पर हैं, शुक्र 5.49 करोड़, शनि 7.20 करोड़, रविवार 9.90 करोड़। कुल: 22.59 करोड़।

#ZaraHatkeZaraBachke swims to the winning post, goes from strength to strength in Weekend 1… National chains excellent, mass pockets join the party on Day 3… All eyes on the make-or-break Mon… Fri 5.49 cr, Sat 7.20 cr, Sun 9.90 cr. Total: ₹ 22.59 cr. #India biz. #Boxoffice… pic.twitter.com/CnPRKtJlMA