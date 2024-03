पहले धमकी फिर मारपीट..., यूट्यूबर 'मैक्सटर्न' ने एल्विश यादव पर लगाए गंभीर आरोप; दर्ज कराई FIR

मुंबई:सोशल मीडिया पर एल्विश यादव एक पॉपुलर पर्सनलिटी हैं। यूट्यूबर एल्विश यादव बिग बॉस ओटीटी 2 के विजेता बनने के बाद से कई बार विवादों में घिर चुके हैं और इस बार उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। एल्विश के खिलाफ एक यूट्यूबर ने गुरुग्राम पुलिस से शिकायत दर्ज कराई है जिसमें मारपीट, जान से मारने की धमकी जैसे गंभीर आरोप लगाए।

मैक्सटर्न नाम के यूट्यूबर सागर ठाकुर का कहना है कि एल्विश ने उनके साथ मारपीट की और उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ने की कोशिश की। एल्विश यादव द्वारा कथित तौर पर एक व्यक्ति की पिटाई करने का वीडियो वायरल होने के बाद यह कार्रवाई की गई। सागर ठाकुर को वीडियो प्लेटफॉर्म पर मैक्सटर्न नाम से जाना जाता है।

India does not need such influencers. #ArrestElvishYadavpic.twitter.com/PvNXldQdQk