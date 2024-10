Watch Actor Govinda discharged: 4 दिन बाद अस्पताल से घर लौटे गोविंदा, फैंस को दिया धन्यवाद, देखें वीडियो

Highlights Watch Actor Govinda discharged: गोविंदा की मंगलवार को निजी अस्पताल में सर्जरी की गई थी जिसके बाद स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। Watch Actor Govinda discharged: अभिनेता की बेटी टीना आहूजा ने स्वास्थ्य के बारें में जानकारी साझा करते हुए कहा कि वह पहले से बेहतर हैं। Watch Actor Govinda discharged: रिवॉल्वर से दुर्घटनावश गोली चल जाने से 60 वर्षीय अभिनेता घायल हो गए थे।

Watch Actor Govinda discharged: अभिनेता और शिव सेना नेता गोविंदा को गलती से रिवॉल्वर चल जाने से पैर में चोट लगने के चार दिन बाद मुंबई के क्रिटिकेयर अस्पताल से छुट्टी मिल गई। गोविंदा ने कहा कि मैं सभी को उनकी प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं सीएम शिंदे, पुलिस और प्रेस को धन्यवाद देता हूं। मैं विशेष रूप से अपने प्रशंसकों को मेरे लिए इतनी प्रार्थना करने के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं उन्हें तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। मेरे दिल से उनके प्यार के लिए। रिवॉल्वर से दुर्घटनावश गोली चल जाने से 60 वर्षीय अभिनेता घायल हो गए थे। उनके पैर में चोट आई थी।

#WATCH | Mumbai: Actor and Shiv Sena leader #Govinda says, "I thank everyone for their prayers... I thank CM Shinde, the police and the press. I especially thank my fans for praying so much for me. I thank them from the bottom of my heart for their love."

अभिनेता गोविंदा को शुक्रवार को अस्पताल से छुट्टी मिल गई जो रिवॉल्वर से दुर्घटनावश गोली चलने के कारण घायल हो गए थे। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के सदस्य गोविंदा की मंगलवार को एक निजी अस्पताल में सर्जरी की गई थी जिसके बाद उनके स्वास्थ्य में सुधार है। गोविंदा को उनके परिवार के सदस्यों द्वारा व्हीलचेयर पर अस्पताल से बाहर लाते देखा गया और उनके बाएं पैर में प्लास्टर था। पत्नी सुनीता आहूजा और बेटी टीना आहूजा के साथ आए अभिनेता ने हाथ जोड़कर मीडियाकर्मियों और अपने प्रशंसकों का अभिवादन किया।

उन्होंने कहा, ‘‘मैं मीडियार्मियों, अधिकारियों और मेरे प्रशंसकों का शुक्रिया अदा करता हूं जो मुझे इतना प्यार करते हैं और जिनकी शुभकामनाओं से आज मैं पूरी तरह ठीक हूं।’’ इससे पहले, सुनीता आहूजा ने संवाददाताओं को बताया कि गोविंदा को कम से कम छह सप्ताह तक आराम करने की सलाह दी गई है। उन्होंने बताया था, ‘‘उन्हें (गोविंदा) आज छुट्टी दे दी जाएगी।

#WATCH | Mumbai: Actor and Shiv Sena leader Govinda says, "I thank everyone for their prayers... I thank CM Shinde, police and the press. I especially thank my fans for praying so much for me. I thank them from the bottom of my heart for their love."

मैं उन्हें यहां लाऊंगी, लेकिन उन्हें अभी खड़े होने में दिक्कत रहेगी... वह ठीक हैं और कुछ दिनों में फिर से डांस करना शुरू कर देंगे। सभी ने उनके लिए प्रार्थना की है और हम पर माता रानी का आशीर्वाद है।’’ सुनीता ने कहा, ‘‘चिकित्सकों ने उन्हें घर पर छह सप्ताह तक आराम करने के लिए कहा है।

इसलिए, हम उन्हें ज्यादा लोगों से मिलने की इजाजत नहीं देंगे क्योंकि संक्रमण हो सकता है। उन्हें आराम करने की जरूरत है।’’ मंगलवार को गोविंदा जब हवाई अड्डे के लिए घर से रवाना होने वाले थे तभी उनकी रिवॉल्वर से दुर्घटनावश गोली चल गई जिससे वह घायल हो गए।

इस मामले में स्थानीय पुलिस और मुंबई की अपराध शाखा ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि इस मामले में अभी तक कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है। अभिनेता का इलाज करने वाले डॉ. रमेश अग्रवाल ने बताया कि गोली उनके बाएं घुटने के नीचे लगी है और उन्हें 8-10 टांके आए हैं।

#WATCH | Mumbai: Actor and Shiv Sena leader Govinda discharged from CritiCare Asia in Mumbai.



He was admitted here after he was accidentally shot in the leg by his own revolver.

VIDEO | Actor and Shiv Sena leader Govinda gets discharged from Mumbai's Criticare Hospital four days after being injured in the leg after his revolver accidentally went off.



(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvqRQz) pic.twitter.com/xjhYUzW6Rr — Press Trust of India (@PTI_News) October 4, 2024

