ऋतिक रोशन के बाद विवेक अग्निहोत्री ने की मुंबई मेट्रो की सवारी, फोटो ट्वीट कर कही ये बात

मुंबई: द कश्मीर फाइल्स के फिल्म निर्माता विवेक अग्निहोत्री शनिवार को मुंबई मेट्रो में चढ़े और अपने अनुभव की एक झलक साझा की। उन्होंने एक फोटो पोस्ट की, जिसमें वह अकेले बैठे नजर आ रहे हैं। भीड़-भाड़ से बचते हुए उन्होंने सुबह-सुबह यात्रा की। वो मुंबई हवाई अड्डे की ओर जा रहे थे।

विवेक रंजन अग्निहोत्री ने ट्वीट कर लिखा, "सड़क मार्ग से 50/60 मिनट की तुलना में केवल 12 मिनट में वर्सोवा हवाई अड्डा। इसे और अधिक बार लेने की योजना है...मुंबई।" फोटो में उन्हें बैठे हुए आराम करते हुए देखा जा सकता है। उनकी फोटो पर यूजर्स लगातार कमेंट कर रहे हैं।

बता दें कि विवेक का यह ट्वीट अभिनेता ऋतिक रोशन को मुंबई मेट्रो में देखे जाने के एक दिन बाद आया है। शूटिंग के लिए लॉन्ग ड्राइव छोड़कर उन्होंने मेट्रो में सफर कर रहे लोगों को अपने लुक से चौंका दिया।

Airport to Versova in just 12 minutes as compared to 50/60 minutes by road. Planning to take it more often. #Mumbaipic.twitter.com/LBHhnMybYL