कान्स फिल्म फेस्टिवल में ऐश्वर्या राय की ड्रेस को ट्रोल कर बुरे फंसे विवेक अग्निहोत्री, यूजर्स बोले- "इसे जलन कहते है..."

Highlights ऐश्वर्या राय की ड्रेस को विवेक अग्निहोत्री ने किया ट्रोल एक्ट्रेस की आलोचना करने पर यूजर्स ने उन्हें दिया जवाब कान्स फिल्म फेस्टिवल में ऐश्वर्या राय बच्चन की ड्रेस ने खींचा सबका ध्यान

मुंबई: कान्स फिल्म फेस्टिवल के आयोजन के साथ ही बॉलीवुड सितारों ने अपना जलवा रेड कार्पेट पर बिखेरना शुरू कर दिया है। कान्स 2023 में विश्व सुंदरी ऐश्वर्या राय ने अपनी ड्रेस से सबका ध्यान खींचा है।

इस बीच, एक्ट्रेस की ड्रेस को लेकर एक तरफ जहां उनकी तारीफ हो रही वहीं, सोशल मीडिया उन्हें ट्रोल भी कर रहे हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है।

इन फोटो पर यूजर्स, फैन्स अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इसी कड़ी में फिल्म निर्माता विवेक अग्निहोत्री ने भी ऐश्वर्या राय बच्चन की ड्रेस को लेकर उनकी आलोचना की है।

विवेक अग्निहोत्री ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से शुक्रवार को एक पोस्ट के जरिए ऐश्वर्या की तस्वीर साझा करते हुए उनकी आलोचना की है।

Have you guys heard of a term called ‘Costume Slaves’. They are mostly girls (a suited man in this case). You can see them now in India too with almost every female celeb. Why are we becoming so stupid and oppressive just for such uncomfortable fashion? pic.twitter.com/bWYavPYjvS