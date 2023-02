नहीं रहीं मशहूर गायिका वाणी जयराम, हाल ही में मिला था पद्म भूषण पुरस्कार

Highlights मशहूर पार्श्व गायिका वाणी जयराम चेन्नई में अपने आवास पर मृत पाई गईं। उन्हें इस वर्ष के लिए पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनके अचानक निधन की खबर से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई।

चेन्नई: मशहूर पार्श्व गायिका वाणी जयराम चेन्नई में अपने आवास पर मृत पाई गईं। समाचार एजेंसी एएनआई ने थाउजेंड लाइट्स पुलिस अधिकारियों के हवाले से ये जानकारी साझा की। उन्हें इस वर्ष के लिए पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वह 78 वर्ष की थीं। उनके अचानक निधन की खबर से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। वह अपने करियर में 10,000 से अधिक गाने रिकॉर्ड करने के लिए जानी जाती थीं।

Tamil Nadu | Veteran playback singer Vani Jairam found dead at her residence in Chennai, say Thousand Lights Police officials. Details awaited.



She was conferred with the Padma Bhushan award for this year.



She was conferred with the Padma Bhushan award for this year.