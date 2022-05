लाइव परफॉर्मेंस के दौरान स्टेज पर बेहोश हुए दिग्गज मलयाली गायक एडवा बशीर, हुई मौत, सामने आया वीडियो

By अनिल शर्मा | Published: May 30, 2022 11:39 AM

जिस वक्त बशीर ने अंतिम सांस ली वे बॉलीवुड के मशहूर गायक केजे येसुदास का गीत 'माना हो तुम बेहद हसीन...' गा रहे थे।

लाइव परफॉर्मेंस के दौरान स्टेज पर बेहोश हुए दिग्गज मलयाली गायक एडवा बशीर, हुई मौत, सामने आया वीडियो