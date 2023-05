'अकेले घर से मत निकलना...', 'द केरल स्टोरी' के क्रू मेंबर को मिली धमकी, मुंबई पुलिस ने मुहैया कराई सुरक्षा

Highlights द केरल स्टोरी' के क्रू मेंबर को एक अनजान नंबर से धमकी भरा मैसेज मिला। 'द केरला स्टोरी' के निर्देशक सुदीप्तो सेन ने मुंबई पुलिस को किया सूचित, सुरक्षा दी गई। मामले में फिलहाल कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, धमकी किसे मिली है, ये भी सार्वजनिक नहीं किया गया है।

मुंबई: विवादों में घिरी फिल्म 'द केरल स्टोरी' के क्रू मेंबर को एक अनजान नंबर से धमकी भरा मैसेज मिला है। मुंबई पुलिस ने यह जानकारी दी है। पुलिस के अनुसार, फिल्म 'द केरला स्टोरी' के निर्देशक सुदीप्तो सेन ने पुलिस को बताया कि क्रू मेंबर्स में से एक को एक अनजान नंबर से मैसेज आया। पुलिस ने कहा, 'संदेश ने इस क्रू मेंबर को घर से अकेले बाहर नहीं निकलने की धमकी दी गई थी और कहा गया था कि उन्होंने ऐसी कहानी दिखाकर अच्छा काम नहीं किया।'

न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार सूचना मिलने के बाद मुंबई पुलिस ने फिल्म के इस क्रू मेंबर को सुरक्षा दी है लेकिन प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है क्योंकि उन्हें अभी तक लिखित शिकायत नहीं मिली है। बता दें कि फिल्म 5 मई को रिलीज हुई थी। फिल्म रिलीज से पहले ट्रेलर आने के बाद से ही इस पर विवाद मचा हुआ है।

पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सरकार ने सोमवार को राज्य में 'शांति बनाए रखने' और 'नफरत और हिंसा' की घटनाओं से बचने की बात कहते हुए फिल्म 'द केरल स्टोरी' पर प्रतिबंध लगा दिया। इस तरह पश्चिम बंगाल इस फिल्म पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य बन गया।

ममता बनर्जी ने कहा कि ‘द केरला स्टोरी’ में तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया है, जिसका इरादा केरल को बदनाम करना है। 'द केरला स्टोरी' में तीन महिलाओं की कहानी बताई गई है, जिन्हें निकाह के जरिए इस्लाम में परिवर्तित करने के बाद आतंकी संगठन आईएसआईएस के शिविरों में लाया जाता है।

भाजपा शासित प्रदेश में सरकारें जहां फिल्म के समर्थन में हैं। वहीं विपक्ष इसे प्रोपोगैंडा बता रहा है। मध्य प्रदेश में फिल्म को टैक्स फ्री किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश में भी मंगलवार को 'द केरल स्टोरी' टैक्स फ्री कर दिया गया।

