Lok Sabha Election Result 2024: अयोध्या में बीजेपी की हार पर स्वरा भास्कर ने ली चुटकी, कहा- "राम के नाम पर पाप करने वाले..."

Lok Sabha Election Result 2024: लोकसभा चुनाव के नतीजे जब से सामने आए है हर तरफ इसकी चर्चा हो रही है। 543 लोकसभा सीटों में से 400 तक की सीटे पाने का सपना देखने वाली बीजेपी का सपना पूरा न हो सका। इसी के साथ बीजेपी केवल 240 सीटें ही ला पाई लेकिन अब पार्टी का सोशल मीडिया पर जमकर मजाक उड़ाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर अलग-अलग यूजर्स या हस्तियां चुनावी नतीजों पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और बीजेपी की हार पर टिप्पणी कर रहे हैं। इस बीच, बॉलीवुड अभिनेत्री स्वरा भास्कर जो अक्सर बीजेपी सरकार के खिलाफ बोलने के लिए मीडिया की सुर्खियों में बनी रहती हैं, ने बीजेपी की चुटकी ली है।

एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए लिखा, ""श्री राम का नाम बदनाम करने वालों को, उनके नाम पर पाप करने वालों को जय सिया राम।" अपने ट्वीट के साथ स्वरा ने दो तस्वीरें भी साझा कि जिनमें से एक में फिल्म का सीन लगा हुआ था और दूसरे में बीजेपी के अयोध्या सीट से हराने की बात लिखी थी।

दरअसल, उत्तर प्रदेश में बीजेपी को कई सीटों पर हार का सामना करना पड़ा है। इन सीटों में फैजाबाद की सीट से बीजेपी का हारना चौकाने वाला रहा क्योंकि इस सीट के अंदर अयोध्या क्षेत्र आता है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कराने के बावजूद बीजेपी के सांसद हार गए और सपा के अवधेश प्रसाद जीते हैं।

अयोध्या में बीजेपी की हार पर ही स्वरा भास्कर ने मजाक उड़ाया है। एक अन्य सोशल मीडिया पोस्ट में, स्वरा ने कहा कि भारत के लोगों ने नफरत, अहंकार और भ्रष्टाचार को हरा दिया है।

They said the Titanic was unsinkable! And then one day.. it sank!



Notwithstanding who forms the government, today hate, corruption, greed and arrogance have been defeated by India! 🇮🇳 ❤️