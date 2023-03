वीडियोः भारत में बहुत सारी लड़कियां आलसी हैं, वे अच्छी नौकरी वाला पति-बॉयफ्रेंड चाहती हैं, बोलीं सोनाली कुलकर्णी- उनमें इतनी हिम्मत नहीं कि...

Highlights सोनाली ने ये बातें मुंबई में लैंगिक समानता पर आयोजित एक कार्यक्रम में कही। वीडियो में सोनाली कहती हैं- भारत में बहुत सारी लड़कियां आलसी हैं। सोनाली ने आगे लोगों से आह्लान करती हैं कि आप सभी के घर में ऐसी लड़कियां, ऐसी स्त्री का निर्माण कीजिए जो अपने आप के लिए कमा पाए।

मुंबईः मराठी फिल्म उद्योग की लोकप्रिय अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने 'भारतीय लड़कियों' को आड़े हाथों लिया है। सोनाली ने कहा कि भारत में बहुत सारी लड़कियां आलसी हैं। उन्हें ऐसा पति या बॉयफ्रेंड चाहिए जिसके पास अच्छी नौकरी हो, अच्छा घर हो।

रिपोर्ट के मुताबिक, सोनाली ने ये बातें मुंबई में लैंगिक समानता पर आयोजित एक कार्यक्रम में कही। वीडियो में सोनाली कहती हैं- भारत में बहुत सारी लड़कियां आलसी हैं। उनको एक ऐसा बॉयफ्रेंड या ऐसा पति चाहिए जिसके पास अच्छी नौकरी हो। जिसके पास अच्छे घर हों। और ये सुनिश्चित हो कि उसको इंक्रीमेंट मिलने वाले हैं। लेकिन उस लड़की में इतनी हिम्मत नहीं है कि कह पाए कि मैं क्या करूंगी, जब तुम मुझसे शादी करोगे। सोनाली की इन बातों पर वहां मौजूद लोग तालियों से इसका समर्थन करते हैं।

