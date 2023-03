सोन सूद को दो बार राज्यसभा सांसद और एक बार उपमुख्यमंत्री बनने का मिला था ऑफर, अभिनेता ने किया खुलासा

Highlights सोनू सूद ने कहा, मैं किसी के बनाए हुए रास्ते पर नहीं चलना चाहता। अभिनेता ने राजनीति में आने के सवाल पर कहा कि ये सभी चीजें मुझे एक्साइट नहीं करतीं।

नई दिल्लीः बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद (Sonu Sood) ने दावा किया है कि उन्हें दो बार राज्यसभा सांसद बनने और एक बार उपमुख्यमंत्री बनने का प्रस्ताव मिल चुका है। हालांकि उन्होंने दोनों ही प्रस्तावों को ठुकरा दिया।

सोनू सूद ने यह खुलासा समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए किया। एजेंसी की संपादक स्मिता प्रकाश से बातचीत में सोनू सूद ने राजनीति में जाने के सवाल पर कहा कि उन्हें दो बार राज्यसभा सांसद बनने, एक बार उप-मुख्यमंत्री बनने का ऑफर मिल चुका है। अभिनेता ने यह भी कहा कि कई और बड़े पद भी ऑफर हो चुके हैं। लेकिन उन्होंने सभी को ठुकरा दिया। बकौल सोनू सूद- ये सभी चीजें मुझे एक्साइट नहीं करतीं। मैं अपने नियम खुद बनाना चाहता हूं। मैं किसी के बनाए हुए रास्ते पर नहीं चलना चाहता।

