Shyam Benegal passes away: मशहूर फिल्म निर्देशक श्याम बेनेगल का 90 वर्ष की उम्र में निधन

मुंबई: मशहूर निर्देशक श्याम बेनेगल का 90 साल की उम्र में निधन हो गया है। निर्देशक ने अपने करियर में कई पुरस्कार विजेता फ़िल्में बनाई हैं जिनमें अंकुर, भूमिका, मंथन और निशांत शामिल हैं। फ़िल्म निर्माता की बेटी पिया बेनेगल ने सोमवार शाम को उनके निधन की खबर की पुष्टि की। उन्होंने कहा, "हाँ, उनकी मृत्यु हो गई है। यह क्षति बहुत बड़ी है। वे कुछ वर्षों से अस्वस्थ थे। उन्हें क्रोनिक किडनी रोग था। यह गंभीर हो गया था और हम जानते थे कि ऐसा होगा। आज शाम 6.38 बजे वॉकहार्ट अस्पताल बॉम्बे सेंट्रल में उनका निधन हो गया।"

दिग्गज निर्देशक ने कुछ दिन पहले मुंबई में अपने परिवार और इंडस्ट्री के करीबी दोस्तों के साथ अपना 90वां जन्मदिन मनाया। बेनेगल की फिल्म 'अंकुर' से फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू करने वाली अभिनेत्री शबाना आज़मी ने अपने एक्स हैंडल पर जश्न की एक तस्वीर शेयर की थी। इसमें अभिनेता नसीरुद्दीन शाह भी उसी फ्रेम में थे।

फिल्म निर्माता अपने समृद्ध काम के लिए जाने जाते थे जो पारंपरिक मुख्यधारा के सिनेमा के मानदंडों से अलग थे। उनकी फिल्मों में यथार्थवाद और सामाजिक टिप्पणी की झलक मिलती थी और 1970 और 1980 के दशक में भारतीय समानांतर सिनेमा आंदोलन में मदद मिली। उन्होंने भूमिका: द रोल (1977), जुनून (1978), आरोहन (1982), नेताजी सुभाष चंद्र बोस: द फॉरगॉटन हीरो (2004), मंथन (1976) और वेल डन अब्बा (2010) सहित कई फिल्मों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं।

