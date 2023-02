कार्तिक आर्यन की 'शहजादा' बॉक्स ऑफिस पर नहीं दिखा पा रही अपना कमाल, तीसरे दिन फिल्म ने कमाई महज इतनी...

Highlights कार्तिक आर्यन और कृति सनोन की फिल्म शहजादा की तीसरे दिन कमाई नहीं हुई अच्छी शहजादा फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तीसरे दिन 20 करोड़ का कारोबार कर पाई तेलुगु के अल्लू अर्जुन की फिल्म का हिंदी रीमेक है

मुंबई: बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन और एक्ट्रेस कृति सनोन की मसाला, एक्शन और मनोरंजन से भरी 'शहजादा' बॉक्स ऑफिस पर अपना जादू नहीं चला पाई है। फिल्म को रिलीज हुए तीन दिन हो गए हैं लेकिन अभी तक इसकी कमाई की रफ्तार कछुए की चाल चल रही है। फिल्म की रिलीज के बाद पहला वीकेंड भी निराशाजनक रहा है।

शुक्रवार को रिलीज होने के साथ शहजादा ने 6 करोड़ से अपना खाता खोला था। ऐसे में वीकेंड एक अहम दिन था जिस दिन फिल्म की कमाई को लेकर उम्मीद की जा रही थी, लेकिन कुछ खास प्रदर्शन फिल्म का देखने को नहीं मिला।

#Shehzada doesn’t live up to the expectations… The weekend biz is below the mark… The *big* jump / turnaround on Sat and Sun - to improve its prospects - is clearly missing… Fri 6 cr, Sat 6.65 cr, Sun 7.55 cr. Total: ₹ 20.20 cr [+/-]. #India biz. pic.twitter.com/dNwZQP640S