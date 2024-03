Shaitaan Twitter Review: 'शैतान' से दर्शकों को हुआ 'प्यार', अजय देवगन-आर माधवन की एक्टिंग के कायल हुए फैन्स; ट्विटर पर रिव्यू की आईं बाढ़

Shaitaan Twitter Review: मोस्ट अवेटेड फिल्म शैतान आखिरकार रिलीज हो गई है। महाशिवरात्रि के मौके पर 8 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई शैतान को दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है। सोशल मीडिया पर यूजर्स की जबरदस्त प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। रिलीज के बाद इसका रिव्यू दर्शक तेजी से दे रहे हैं। ट्विटर रिव्यू में ज्यादातर यूजर्स अजय देवगन और आर माधवन की तारीफ कर रहे हैं।

अजय देवगन स्टारर शैतान गुजराती फिल्म 'वश' पर आधारित, विकाश बहल द्वारा निर्देशित एक हॉरर थ्रिलर मूवी है। यह फिल्म आपको शुरू से अंत तक अपनी सीट से बांधे रखती है, एक ऐसी कहानी के साथ जो गूढ़ रहस्यों की गहराई तक उतरती है। फैन्स की शुरुआती प्रतिक्रिया आना शुरू हो गई है। जिससे पता चलता है कि फैन्स को माधवन और अजय देवगन का किरदार अपना मुरीद कर चुका है।

पहले दिन के शो में अच्छी ऑक्यूपेंसी रही। उत्साही प्रशंसकों के अनुसार, कहानी एक ऐसे व्यक्ति के इर्द-गिर्द घूमती है जो एक परिवार की खुशियों को बाधित करने के लिए काले जादू का उपयोग करता है और रोमांच का एक रोलरकोस्टर बनाता है।

एक यूजर ने लिखा, "#शैतान की सबसे बड़ी ताकत है फिल्म के आखिरी 20 मिनट... पिता की शक्ति की कभी परीक्षा मत लेना.... यह बुराई को ऐसे नष्ट कर सकता है जैसे उसका अस्तित्व ही नहीं था।"

The biggest strength of #Shaitaan is the last 20 mins of the film…..



Never test FATHER STRENGTH…. It can Destroy EVIL like it never existed. #AjayDevgn#Madhavan#ShaitaanReviewpic.twitter.com/JThOxFx62Y — Rohit Jaiswal (@rohitjswl01) March 8, 2024

एक अन्य ने लिखा, "मैं बॉलीवुड फिल्में देखने के लिए शायद ही कभी थिएटर जाता हूं और बहुत लंबे समय के बाद मैंने #शैतान फिल्म देखी है और मुझे यह स्वीकार करना होगा@अभिनेतामाधवन इसने कमाल कर दिया, क्या प्रदर्शन है। मजा आ गया!"

I rarely visit theatres to watch Bollywood movies and after a very long time I have watched a movie #Shaitaan and I must admit the @ActorMadhavan has nailed it, what a performance. Maza aa gaya! #ShaitaanReview 4/5



(NOT A PAID TWEET ) pic.twitter.com/HqXcpxbqqb — Hathyogi (मोदी का परिवार ) (@hathyogi31) March 8, 2024

इसी तरह एक ओर ने लिखा, "शैतान- एक बेहद आकर्षक सीट एज थ्रिलर, थ्रिलर प्रशंसकों के लिए अनुशंसा, माधवन का क्या प्रदर्शन है।"

Shaitaan = outstanding 💥

🌟 🌟 🌟 🌟 Treat for horror lovers.#Shaitaan is the thriller that will keep you at the edge of your seat. There is not a single dull moment in the movie.

WHAT A PERFORMANCE BY @ActorMadhavan and @ajaydevgn 👏 #ShaitaanReviewpic.twitter.com/P8BFoCk5fg — 09 (@BrUt090) March 8, 2024

शैतान के बारे में

अजय देवगन की फिल्म की शुरुआत 4 लोगों के एक खुशहाल परिवार को दिखाने से होती है। देहरादून में रहने वाला एक खुशहाल प्रगतिशील परिवार अपने फार्महाउस पर सप्ताहांत बिताने के लिए निकलता है। हालाँकि, जब वे एक ढाबे पर रुकते हैं, तो उनकी मुलाकात एक अच्छे अजनबी आर माधवन से होती है, जिसकी परिवार के खिलाफ भयावह योजनाएँ हैं। जैसे ही अंधेरी ताकतें और काला जादू चलन में आता है, परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है, भयानक घटनाएं सामने आती हैं जो माता-पिता को अपनी बेटी को शैतान को दान करने के लिए मजबूर करती हैं।

शैतान एक हॉरर-थ्रिलर है जो अजय देवगन, आर माधवन, ज्योतिका और अन्य के शानदार प्रदर्शन से सुर्खियों में है। गहन नाटक, अलौकिक तत्वों और गुप्त साजिश के सहज मिश्रण के साथ फिल्म की कहानी इसकी के इर्द-गिर्द घूमती है।

Web Title: Shaitaan Twitter Review The audience fell in love with Shaitaan fans were impressed by the acting of Ajay Devgn-R Madhavan Flood of reviews on Twitter