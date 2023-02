'पठान' का धमाकेदार प्रदर्शन जारी है, भारत में कमाई के मामले में 'दंगल' को पीछे छोड़ा

Highlights 11 दिन में 'पठान' ने बनाया कमाई का नया रिकॉर्ड रिलीज के 11वें दिन 'पठान' ने 22 करोड़ रुपये की कमाई की भारत में कमाई के मामले में 'दंगल' को पीछे छोड़ा

नई दिल्ली: शाहरुख खान की कमबैक फिल्म 'पठान' का बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार प्रदर्शन जारी है। रिलीज के 11वें दिन यानी कि 4 फरवरी को 'पठान' ने 22 करोड़ रुपये की कमाई की। ट्रेड विश्लेषक रमेश बाला के मुताबिक, शाहरुख खान की फिल्म ‘पठान’ ऑल टाइम नंबर वन हिंदी फिल्म बन गई है। ‘पठान’ ने ‘दंगल’ का रिकॉर्ड तोड़ दिया है।

#Pathaan early estimates for 2nd Saturday All-India Nett is ₹ 22 Crs..



Crossing #Dangal to become All-time No.1 Straight Hindi movie in India..