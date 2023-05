ब्रिटेन में 'द केरल स्टोरी' की स्क्रीनिंग हुई बाधित, थिएटर में झगड़ते, चिल्लाते लोगों का वीडियो आया सामने, देखें

Highlights बर्मिंघम (यूके) के एक थियेटर में चल रही फिल्म 'द केरल स्टोरी' की स्क्रीनिंग को कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बाधित कर दिया। इसके कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। घटना 19 मई की है।

यूके स्थित एक थिएटर में सुदीप्तो सेन द्वारा निर्देशित और विपुल शाह द्वारा निर्मित फिल्म द केरला स्टोरी दिखाए जाने पर विवाद हो गया है। बर्मिंघम (यूके) के एक थियेटर में चल रही फिल्म 'द केरल स्टोरी' की स्क्रीनिंग को कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बाधित कर दिया। इसके कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। घटना 19 मई की है।

वायरल क्लिप में, मुस्लिम ऐक्टिविस्ट शकील अफसर और उनके ग्रुप के लोगों से कई दर्शकों की बहस होते देखी जा सकती है। स्क्रीनिंग बाधित किए जाने के बाद शकील अफसर को कथित तौर पर थिएटर से बाहर कर दिया गया था। फिल्म को ब्रिटिश बोर्ड ऑफ फिल्म क्लासिफिकेशन (बीबीएफसी) से उम्र का वर्गीकरण नहीं मिला था।

Extremists BJP/HINDUTVA Propaganda Has No Place in The UK!https://t.co/XoKnhojDyM