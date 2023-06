'सत्यप्रेम की कथा': सोशल मीडिया पर यूजर्स ने दिए फिल्म को शानदार रिव्यू, कार्तिक-कियारा की केमिस्ट्री को बताया 'ब्लॉकबस्टर'

Highlights फिल्म 'सत्यप्रेम की कथा' गुरुवार, 29 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई इस फिल्म का निर्देशन समीर विदवान ने किया है सोशल मीडिया पर प्रशंसकों द्वारा फिल्म की सराहना की जा रही है

मुंबई: कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी की मुख्य भूमिका वाली फिल्म 'सत्यप्रेम की कथा' गुरुवार, 29 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। इस फिल्म का निर्देशन समीर विदवान ने किया है। सोशल मीडिया पर प्रशंसकों द्वारा फिल्म की सराहना की जा रही है। सिनेमाघरों में कम भीड़ के बावजूद, फिल्म देखने वाले प्रशंसक अभिनेताओं की केमिस्ट्री और फीचर की कथानक से प्रभावित हैं। उनमें से कई लोगों ने फिल्म की अपनी संक्षिप्त समीक्षाएं ट्विटर पर साझा कीं।

एक यूजर ने लिखा, "सत्यप्रेम की कथा अब तक की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक है.. एक बहुत ही मजबूत और सुंदर सामाजिक संदेश के साथ दो साधारण इंसानों की शुद्ध प्रेम कहानी। हर कोई इस फिल्म को पसंद करेगा #कार्तिकआर्यन #कियाराआडवाणी #नम:पिक्चर्स #समीरविद्वान।"

एक अन्य व्यक्ति ने टिप्पणी की, "क्या आप कार्तिक आर्यन की एंट्री के लिए तेज़ सीटियाँ और जयकार सुन सकते हैं। 'सत्यप्रेम की कथा' के साथ सिनेमाघरों में पूर्ण उत्सव। गज्जू पाठक ने कमाल कर दिखाया। कार्तिक आर्यन।"

एक प्रशंसक ने लिखा, "'सत्यप्रेम की कथा' इंटरवल यह वास्तव में अच्छी है। कुछ गंभीर विषय पर चर्चा करती है। निश्चित रूप से एक ब्लॉकबस्टर। आपके दृष्टिकोण के लिए समीर विदवान को सलाम। कियारा आडवाणी के साथ कार्तिक आर्यन शानदार है।"

#SatyaPremKiKatha is one of the best movies ever.. Pure love story of two simple human beings with a very strong and beautiful social message ♥️

Everyone is gonna lovvve this movie ❤️🤍❤️🤍#KartikAaryan#KiaraAdvani#namahpictures#sameervidwans — Kartik Aaryan Universe (@UniverseAa16300) June 29, 2023

#SatyaPremKiKatha

Interval

It's really good.

Discusses some serious topic.

For sure a blockbuster.

Hats off to @sameervidwans for your vision.#KartikAaryan is stupendous along with #KiaraAdvani . pic.twitter.com/pZUAqSHylh — Varad khanvilkar (@Varad1508) June 29, 2023

Rating: ⭐️⭐️⭐️⭐️

FANTASTIC. #SatyaPremKiKatha is a must watch. #KartikAaryan is phenomenal & so is #KiaraAdvani. The film is extremely well-written & director #SameerVidwans has narrated it in a brilliant way. Gripping & Entertaining. 💯 💯 #SatyaPremKiKathaReview



The first… pic.twitter.com/NoYPcHR42a — Nishit Shaw (@NishitShawHere) June 29, 2023

'सत्यप्रेम की कथा' को निर्माताओं द्वारा शानदार दृश्यों और शानदार ट्रैक के साथ एक असाधारण संगीतमय रोमांस के रूप में पेश किया गया है। फिल्म का एक गाना, जो अली सेठी की 'पसूरी' का रीमेक है, पहले ही इंटरनेट पर चर्चा का विषय बना हुआ है। इसे तुलसी कुमार और अरिजीत सिंह ने गाया है। यह फिल्म मुख्य सितारों कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी के पुनर्मिलन का प्रतीक है, जिन्हें पहले सुपरहिट 'भूल भुलैया 2' में देखा गया था।

