Sanjay Gadhvi Death: 'धूम' डायरेक्टर संजय गढ़वी का निधन, हार्ट अटैक से गई जान

मुंबई:धूम फ्रेंचाइजी के निर्देशन के लिए जाने जाने वाले संजय गढ़वी का 19 नवंबर, 2023 को 57 वर्ष की आयु में मुंबई में उनके आवास पर निधन हो गया। मशहूर डायरेक्टर की हार्ट अटैक के कारण मृत्यु हो गई। संजय गढ़वी की बेटी संजीना ने निधन की जानकारी देते हुए कहा कि उनके पिता पूरी तरह से स्वस्थ थे।

संजीना ने पीटीआई-भाषा को बताया, "आज सुबह 9.30 बजे उनके आवास पर उनका निधन हो गया। हमें यकीन नहीं है कि यह क्या है, लेकिन सबसे अधिक संभावना है कि यह दिल का दौरा था। वह अस्वस्थ नहीं थे, वह पूरी तरह से स्वस्थ थे।"

संजय गढ़वी के निधन के बाद बॉलीवुड सेलेब्स की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। बॉलीवुड के कई निर्माता, प्रोड्यूसर उन्हें श्रद्धाजंलि अर्पित कर रहे हैं।

फिल्म निर्माता कुणाल कोहली ने संजय के निधन पर शोक व्यक्त किया और लिखा, "यह चौंकाने से परे है। #संजयगढ़वी आरआईपी ने कभी नहीं सोचा था कि मुझे आपका मृत्युलेख लिखना पड़ेगा। वाईआरएफ में कई वर्षों तक एक कार्यालय साझा किया, लंच डब्बे, चर्चाएं। तुम्हें याद करूंगा मेरे दोस्त। यह स्वीकार करना बहुत कठिन है।"

श्रुति सेठ ने भी संजय की मौत पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने लिखा, "यह बेहद चौंकाने वाला और दिल तोड़ने वाला है। आरआईपी #संजयगढ़वी।"

मुंबई सागा के निर्देशक संजय गुप्ता ने लिखा, "बहुत जल्दी चला गया दोस्त। आपकी हमेशा खुश रहने वाली ऊर्जा को याद करूंगा। आपकी आत्मा को शांति मिले मेरे दोस्त।"

