खत्म नहीं हो रहा धमकियों का सिलसिला..., सलमान खान, जीशान सिद्दीकी को फिर मिली धमकी, नोएडा से शख्स गिरफ्तार

Salman Khan: बॉलीवुड एक्टर सलमान खान कई दिनों से मुश्किल में फंसे हुए हैं। लगातार मिल रही जान से मारने की धमकी के कारण एक्टर और उनके चाहने वाले परेशान है। इस बीच, मंगलवारको पुलिस ने सूचना दी कि नोएडा से एक 20 वर्षीय शख्स गिरफ्तार किया गया है। इस शख्स पर आरोप है कि उसने सलमान खान और बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी को फोन पर जान से मारने की धमकी दी है। बाबा सिद्दीकी की 12 अक्टूबर को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, बांद्रा स्थित जीशान सिद्दीकी के कार्यालय को शुक्रवार शाम को संदेश मिले, जिसमें सलमान खान तथा विधायक को फिरौती न देने पर जान से मारने की धमकी दी गई। जीशान सिद्दीकी के कार्यालय के एक कर्मचारी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी तथा प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने इसके बाद धमकी देने वाले व्यक्ति के रूप में मोहम्मद तैय्यब की पहचान की तथा उसे गिरफ्तार कर लिया।

A 20-year-old man, identified as Gufran Khan, was arrested by the Nirmal Nagar Police in Noida for allegedly issuing death threats to Bandra East MLA Zeeshan Siddique and actor Salman Khan. He reportedly called Zeeshan’s office landline, issued threats, and made various demands… pic.twitter.com/BVSxp2Lcq6