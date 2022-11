‘महिमामोयी’, ‘सदरी’, ‘सेंदूर’, और ‘पत्नी’ जैसे कई फिल्म बनाने वाले असमी फिल्मकार पुलक गोगोई नहीं रहे

Highlights सृजनशील कलाकार गोगोई का जन्म जोरहाट में हुआ था। बांद्रा कॉलेज ऑफ आर्ट से पढ़ाई की थी। लेखक भूपेन हजारिका के यहां नौकरी करने के लिए बाध्य कर दिया।

गुवाहाटीः मशहूर कलाकार और असमी फिल्मकार पुलक गोगोई का लंबी बीमारी के बाद शनिवार को यहां एक सरकारी अस्पताल में देहांत हो गया। वह 84 साल के थे। उनके परिवार में पत्नी, एक बेटा और एक बेटी है। गोगोई को गुर्दे और हृदय से संबंधित बीमारियां थीं और उन्हें गुवाहाटी चिकित्सा महाविद्यालय एंव अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

उनके निधन पर शोक प्रकट करते हुए मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने ट्वीट किया, ‘‘ असम की सांस्कृतिक दुनिया के अग्रदूत और मशहूर फिल्म निर्देशक एवं प्रख्यात चित्रकार एवं कार्टूनिस्ट पुलक गोगोई के देहावसान की खबर सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ।’’

