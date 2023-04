बॉलीवुड एक्ट्रेस क्रिसन परेरा को मिली राहत, ड्रग्स तस्करी मामले में जेल से रिहा

Highlights बॉलीवुड एक्ट्रेस क्रिसन परेरा को मिली जेल से रिहाई क्रिसन परेरा यूएई की जेल में बंद थी एक्ट्रेस के फंसाने के आरोप में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है

मुंबई: ड्रग्स तस्करी मामले में फंसी बॉलीवुड अभिनेत्री क्रिसन परेरा को जेल से रिहा कर दिया गया है। क्रिसन परेरा को हाल ही में ड्रग्स तस्करी मामले में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद आज उन्हें बड़ी राहत देते हुए जेल से रिहाई मिल गई है।

गौरतलब है कि परेरा यूएई की शारजाह की एक जेल में बंद थीं क्योंकि उनके पास से ड्रग्स की एक ट्रॉफी पाई गई थी।

Actor Chrisann Pereira who was imprisoned in a Sharjah jail in a case of alleged drugs smuggling has been released from jail, confirms her brother Kevin Pereira.