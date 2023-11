'कॉफी विद करण' शो में रानी मुखर्जी ने खुलासा किया, पैपराजी को क्यों नहीं लेने देती बेटी की तस्वीर

Highlights रानी मुखर्जी ने करण जौहर से मांगी मदद कॉफी विद करण शो में रानी ने कहा, वो बच्ची को बिल्कुल भी अलग सा नहीं देखना चाहती हूं जिसके कारण उसे भविष्य में कोई समस्या हो

नई दिल्ली: 'कॉफी विद करण' शो में रानी मुखर्जी और काजोल एक साथ पहुंची थी। इस दौरान रानी ने बताया कि वो क्यों नहीं पैपराजी को फोटो नहीं लेने देती है। उन्होंने कहा कि बेटी अदिरा की निजता और बहुत बातों पर खुलकर बात की। जब करण जौहर ने अभिनेत्री से पूछा, किसी के पास उनकी कोई तस्वीर नहीं और कहा कि वो जानते हैं कि कैसे इसे मैनेज करती हैं। रानी ने कहा, "उन्हें पहले से बोल देती हूं कि आप बच्चे की तस्वीर मत लें। वे मेरी आंखों को देखते हैं और वे डर जाते हैं।"

रानी ने भी अपनी बेटी की निजता का सम्मान करने के लिए पैपराजी को धन्यवाद दिया और कहा, "यह वे जानते हैं। मुझे लगता है कि आदिरा के जन्म के समय से ही और मुझे सभी पैपराजी, मीडिया के लोगों को धन्यवाद देना है। वे वास्तव में मुझसे प्यार करते हैं क्योंकि इसका एक तरह से सम्मान करते थे।"

