रणबीर-आलिया की बेटी राहा पहली बार आई मीडिया के सामने, नीली आंखों वाली गुड़िया की तस्वीर ने इंटरनेट पर मचाई धूम

Highlights रणबीर-आलिया की बेटी राहा पहली बार आई मीडिया के सामने क्रिसमस लंच में परफेक्ट क्रिसमस ड्रेस पहनकर शामिल हुई राहा को गुलाबी और सफेद रंग की पोशाक पहने हुए देखा जा सकता है

Ranbir Kapoor Alia Introduce Raha: रणबीर कपूर और आलिया भट्ट ने क्रिसमस के मौके पर अपनी बेटी राहा को पहली बार मीडिया मीडिया से मिलवाया। 2022 में अपनी बेटी का स्वागत करने वाले रणबीर कपूर और आलिया भट्ट ने क्रिसमस लंच पर अपनी बेटी राहा को मीडिया से मिलवाया। जैसे ही नीली आंखों वाली राहा की तस्वीर सामने आई वैसे ही इंटरनेट पर धूम मच गई।

नीली आंखों वाली राहा अपने माता-पिता के साथ वार्षिक क्रिसमस लंच में परफेक्ट क्रिसमस ड्रेस पहनकर शामिल हुई। पैपराजी द्वारा साझा किए गए वीडियो में राहा को गुलाबी और सफेद रंग की पोशाक पहने हुए देखा जा सकता है। वह लाल जूते पहने भी नजर आईं। राहा का जोरदार स्वागत किया गया।

Ranbir Kapoor & Alia Bhatt introduce their daughter Raha Kapoor to the paps on Christmas.#RanbirKapoor#AliaBhatt#RahaKapoorpic.twitter.com/STbfye7NQb