सुपरस्टार रजनीकांत शनिवार को लखनऊ में योगी आदित्यनाथ के साथ देखेंगे अपनी नई फिल्म 'जेलर'

Highlights तमिल सुपरस्टार रजनीकांत शुक्रवार की शाम लखनऊ पहुंचे हैं सीएम से मुलाकात को लेकर अभिनेता ने कहा, मैं उनके साथ फिल्म देखूंगा इस फिल्म दुनिया भर में लगभग ₹ 375 करोड़ की कमाई की है

लखनऊ: सुपरस्टार रजनीकांत, जिनकी नवीनतम 'जेलर' पहले से ही बॉक्स ऑफिस पर हिट है, ने शुक्रवार को कहा कि वह कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ फिल्म देखेंगे। तमिल सुपरस्टार और भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी शख्सियतों में से एक रजनीकांत शुक्रवार की शाम लखनऊ पहुंचे।

शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उनकी मुलाकात के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा, "मैं उनके साथ फिल्म देखूंगा।" उन्होंने फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करने के लिए भगवान का शुक्रिया भी अदा किया। हवाई अड्डे पर अपनी कार में चढ़ते समय उन्होंने कहा, "सब भगवान का आशीर्वाद है।"

तमिल फिल्म 'जेलर' दो साल के अंतराल के बाद रिलीज होने वाली रजनीकांत अभिनीत नवीनतम फिल्म है। पिछले हफ्ते रिलीज हुई यह फिल्म बताती है कि कैसे एक जेलर एक गिरोह को उनके नेता को जेल से भागने में मदद करने से रोकता है।

