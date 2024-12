Raj Kapoor Film Festival: राज कपूर की 100वीं बर्थ एनिवर्सरी में शामिल होंगे पीएम मोदी! आलिया-रणबीर, सैफ-करीना पहुंचे दिल्ली

Raj Kapoor Film Festival: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता राज कपूर के 100वें जन्मदिन के अवसर पर मुंबई में राज कपूर फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया है। इस खास अवसर से पहले आलिया भट्ट, करीना कपूर, रणबीर कपूर, सैफ अली खान, नीतू कपूर और करिश्मा कपूर दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित करने पहुंचे। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राज कपूर फिल्म महोत्सव के लिए आमंत्रित करने के लिए दिल्ली गए।

दिल्ली में स्पॉट किए गए आलिया भट्ट ने लाल साड़ी और मैचिंग ब्लाउज पहना था। रणबीर कपूर ने काले रंग का बंदगला और मैचिंग ट्राउजर पहना था। करीना ने लाल और सिल्वर रंग का सूट चुना। सैफ अली खान सफेद कुर्ता, पायजामा, बेज जैकेट और लाल जूते में नजर आए। नीतू कपूर और करिश्मा ने सफेद और सुनहरे रंग के सूट पहने। इन सभी को मुंबई के कलिना एयरपोर्ट के बाहर देखा गया।

राज कपूर फिल्म फेस्टिवल के बारे में

उनकी यह यात्रा 14 दिसंबर को दिवंगत राज कपूर की 100वीं जयंती से कुछ दिन पहले हो रही है। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, पीवीआर आईनॉक्स लिमिटेड और फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन फिल्म निर्माता-अभिनेता की 100वीं जयंती मनाने के लिए आरके फिल्म फेस्टिवल का आयोजन करेंगे।

13 से 15 दिसंबर तक 34 शहरों के 101 सिनेमाघरों में आयोजित होने वाला यह फेस्टिवल राज कपूर की सिनेमा को समर्पित अब तक का सबसे व्यापक रेट्रोस्पेक्टिव होगा। शताब्दी समारोह के हिस्से के रूप में, दर्शकों को बड़े पर्दे पर राज कपूर की कालजयी कृतियों को फिर से देखने का अनूठा अवसर मिलेगा।

उनकी रीमास्टर्ड क्लासिक्स को बड़े पर्दे पर दिखाया जाएगा, जिससे उनके पुराने प्रशंसकों और नए दर्शकों दोनों को उनकी दूरदर्शी फिल्म निर्माण की भव्यता का अनुभव करने का मौका मिलेगा। इस महोत्सव में कपूर की कई बेहतरीन कृतियों का चयन किया जाएगा, जिनमें आवारा (1951), श्री 420 (1955), संगम (1964), मेरा नाम जोकर (1970) और अन्य शामिल हैं।

The entries Kapoor Clan Flying For Delhi To Invite PM #NarendraModi for #RajKapoor Film Festival, ✈️#RanbirKapoor Joined with #AliaBhatt, Mother #NeetuKapoor, Sister #KarishmaKapoor and #KareenaKapoorKhan enoute to Delhi. https://t.co/M8Sx64a3S3pic.twitter.com/iFNUjnEM29