'Pushpa 2' Stampede Case: थिएटर में भगदड़ का शिकार 8 साल के बच्चे का हुआ 'ब्रेन डेड', हैदराबाद पुलिस कमिश्नर पहुंचे अस्पताल

'Pushpa 2' Stampede Case: साउथ सिनेमा के स्टार एक्टर अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के दौरान हुपई भगदड़ में घायल बच्चे को ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया है। 8 साल के बच्चे की मां पहले ही भगदड़ का शिकार होकर मर चुकी है। यह मामला हैदराबाद के संध्या थिएटर में फिल्म पुष्पा 2 के प्रीमियर के दौरान हुआ।

हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने मीडिया को बताया कि घटना के दौरान ऑक्सीजन की कमी के कारण श्रीतेज की ब्रेन डेथ हो गई। अपनी हालत के बावजूद, लड़का वेंटिलेटर सपोर्ट पर है, डॉक्टर उसकी प्रगति पर कड़ी निगरानी रख रहे हैं।

Today, Hyderabad City Police Commissioner Sri C. V. Anand IPS and Telangana Government Health Secretary Dr. Christina IAS visited KIMS Hospital on behalf of the Telangana Government to inquire about the health condition of 9-year-old boy Sri Teja, who was injured in a stampede at… pic.twitter.com/PIEVIim7Hh