पंजाबी एक्टर अमन धालीवाला पर अमेरिका में हुआ जानलेवा हमला, आरोपी ने कुल्हाड़ी से वार कर एक्टर को किया खून से लथपथ

Highlights पंजाबी एक्टर अमन धालीवाल पर हुआ जानलेवा हमला अमेरिका में जिम में वर्कआउट करते हुए हमलावर ने कुल्हाड़ी से किया हमला एक्टर अमन के शरीर पर लगे कई टांके

वाशिंगटन: बॉलीवुड में कई शानदार फिल्में करने वाले पंजाबी एक्टर अमन धालीवाल के साथ अमेरिका में ऐसी घटना हुई, जिसने फैन्स के दिल को झकझोर कर रख दिया है। बताया जा रहा है कि एक्टर जिम में कसरत कर रहे थे, इसी दौरान उन पर एक शख्स ने अचानक हमला कर दिया।

वहां मौजूद लोगों ने इस घटना का वीडियो बना लिया और अब ये सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो का जो फुटेज सामने आया है उसमें देखा जा सकता है कि आरोपी जिम में घुसता है और एक्टर पर चाकू और कुल्हाड़ी से हमला कर देता है।

अचानक हुए इस हमले के बारे में जब तक अमन कुछ समझ पाते आरोपी ने उन्हें खून से लथपथ कर दिया। जानकारी के अनुसार, अमन धालीवाल इस हमले में बुरी तरह से घायल हो गए और उनके शरीर पर कई चोट के निशान है। हमले के बाद एक्टर को अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें कई टांके लगे होने की सूचना है।

Punjabi singer Aman Dhaliwal attacked in US

*Singer sustained sharp edged weapon in juries

*Motive behind attack was yet to be known #punjabisingerpic.twitter.com/NcZQyuWsfV