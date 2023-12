'अनुराग कश्यप ने मेरा रेप किया, गौतम गंभीर करते थे मिस्डकॉल', अभिनेत्री पायल घोष ने आरोपों से मचाई सनसनी

Highlights अभिनेत्री पायल घोष ने आरोपों से मचाई सनसनी कहा- अनुराग कश्यप ने मेरा रेप किया कहा- मेरे पीछे गौतम गंभीर और अक्षय कुमार सब पड़े हुए थे

नई दिल्ली: वनडे विश्वकप के दौरान भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी से शादी करने की इच्छा जताकर सुर्खियों में आई अभिनेत्री पायल घोष ने शुक्रवार, 1 दिसंबर को सुबह-सुबह एक के बाद एक कई एक्स पोस्ट करके नई सनसनी फैला दी। पायल घोष ने पहले ये कहा कि उन्होंने शमी से शादी करने की बात मजाक में कही थी। इसके बाद उन्होंने कहा कि गौतम गंभीर उनको रोज मिस्ड कॉल दिया करते थे।

एक्स पर पायल ने एक यूजर को जवाब देते हुए कहा, "अरे भाई मैंने एक मजाक में ट्वीट किया था। मुझे कोई शमी-वमी से शादी नहीं करनी, मुझे नॉर्मल लाइफ चाहिए। और ये भी सुन लो मैंने इरफान पठान को 5 साल तक डेट किया। फिर सब खत्म हो गया। मैं इतनी आसानी से किसी पर भरोसा नहीं करती।"

Areee bhai Maine ek mazak mein tweet kiya tha.. mujhe koi shami wami se shaadi nahi karni, mujhe normal lafla chalega lekin loyal wala … aur yeh bhi sun lo I dated Irfan Pathan for 5 years .. phir sab khatam ho Gaya… I won’t trust anybody so easily.. OK..!! https://t.co/jAq3QqqSlq — Payal Ghoshॐ (@iampayalghosh) December 1, 2023

पायल ने आगे कहा, " मेरे पीछे गौतम गंभीर और अक्षय कुमार सब पड़े हुए थे। लेकिन मैं प्यार सिर्फ इरफान पठान से करती थी। मुझे उसके अलावा कोई और दिखता ही नहीं था और मैं इरफान को सब के बारे में भी बोलती थी, सबके मिस्ड कॉल दिखाती थी। मैंने बस इरफान से प्यार किया और किसी से भी नहीं।"

Mere pichhhe #gautamgambhir#AkshayKumar sab pade hue the lekin main pyar sırf İrfan Pathan se karti thi, mujhe uske ilaba koi aur dikhta hi nahi tha aur main İrfan ko sab ke ware bolti bhi thi, sab ka miscal dikhati bhi thi… Maine BAs Irfan se pyar kiya aur kisise bhi nahi… — Payal Ghoshॐ (@iampayalghosh) December 1, 2023

जब एक यूजर ने कहा कि आप शादी-शुदा लोगों से क्यों रिश्ते रखती हैं तो पायल ने जवाब दिया, " इरफान मेरा बॉयफ्रेंड पहले था। हम 2011 से डेट कर रहे थे और इसने शादी 2016 में की। बकवास बंद करो।"

Irfan mera boyfriend pehle tha .. we were dating since 2011 Aur isme shaadi 2016 mein kiya …. So shut the fuck up https://t.co/LkRUbY7I4W — Payal Ghoshॐ (@iampayalghosh) December 1, 2023

पायल यहीं नहीं रुकीं। उन्होंने अगले पोस्ट में कहा, " लेकिन एक बात और भी है। अनुराग कश्यप ने मेरा रेप किया। अक्षय कुमार ने मेरे साथ कोई बदतमीजी नहीं की, इतना बड़ा स्टार है...इसके लिए मैं हमेशा उनका सम्मान करूंगी। अक्षय कुमार की जूती भी नहीं है अनुराग।"

Lekin ek baat aur bhi hai …. #anuragkashyap raped me lekin Aur koi matlab #AkshayKumar ki jooti bhi nahi hai Anurag… but Akshay kumar ne mere saath koi badtameezi nahi ki, itna bada star hai … I will always respect him for that 💖 — Payal Ghoshॐ (@iampayalghosh) December 1, 2023

पायल ने आगे कहा, " गौतम गंभीर मुझे नियमित रूप से मिसकॉल करते थे, ये इरफान को बहुत अच्छी तरह से पता था। वो मेरा सब कॉल चेक करता था। उसने ये बात मेरे सामने यूसुफ भाई, हार्दिक और क्रुणाल पंड्या को भी बताई था जब मैं इरफान को पुणे में मिलने गई थी। यह बड़ौदा का डोमेस्टिक मैच था।"

Gautam Gambhir mujhe regularly miscall dete the , yeh Irfan ko bohot achhi ta rah pata tha , woh mera sab calls check karta tha .. woh yeh baat mere Samna Yusuf bhai, Hardik Aur Krunal Pandya ko bhi bataya tha jab main irfan ko Pune mein Milne gayi thi.. Domestic match tha… — Payal Ghoshॐ (@iampayalghosh) December 1, 2023

