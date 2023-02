ट्विटर पर एक फैन ने SRK से कहा, "5 बार गया पठान देखने, 700 करोड़ में से 1 करोड़ दे दो सर", शाहरुख खान ने दिया मजेदार जवाब

Highlights फेंस ने ट्वीट किया, पठान फिल्म को 5 बार देखने गया था। 700 करोड़ में से एक करोड़ ही दे दो शाहरुख सर लिखा, SRK ने जवाब में लिखा, भाई इतना तो रेट ऑफ रिटर्न शेयर बाजार में भी नहीं मिलता, इसे कुछ और बार देखें फिर देखते हैं फिल्म की 9 दिनों की कमाई वर्ल्डवाइड करीब 700 करोड़ बताई जा रही है

Pathaan box office collection: शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण अभिनीत फिल्म कमाई के मामले में बॉक्स ऑफिस में धमाल मचा रही है। फिल्म की 9 दिनों की कमाई वर्ल्डवाइड करीब 700 करोड़ बताई जा रही है। दुनियाभर में शाहरुख खान के फैंस फिल्म को उत्सव की तरह सेलीब्रेट कर रहे हैं। इस बीच एसआरके के एक फैन ने ट्विटर पर उनसे फिल्म की कमाई से एक करोड़ रुपये की मांग की है।

दरअसल, जीडी नामक एक ट्विटर अकाउंट से शनिवार को एक ट्वीट किया गया, जिसमें लिखा था, "पठान फिल्म को 5 बार देखने गया था। 700 करोड़ में से एक करोड़ ही दे दो शाहरुख सर।" इस पर एसआरके ने मजेदार जवाब भी दिया। बॉलीवुड के पठान ने इस अपने इस फैन के ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा, "भाई इतना तो रेट ऑफ रिटर्न शेयर बाजार में भी नहीं मिलता। इसे कुछ और बार देखें फिर देखते हैं…हा हा #पठान"

Bhai itna rate of return nahi milta not even on share market. See it a few times more then let’s see…ha ha #Pathaanhttps://t.co/HUOh4sTKWY