बजरंगी भाईजान को पछाड़ पठान बनी 5वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म

मुंबई: सलमान खान की बजरंगी भाईजान और आमिर खान की सीक्रेट सुपरस्टार को पछाड़कर शाहरुख खान की पठान इतिहास की पांचवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है। यश राज फिल्म्स के अनुसार, फिल्म ने 946 करोड़ रुपये के सकल विश्वव्यापी संग्रह किया है। यह अभी भी एसएस राजामौली की आरआरआर और बाहुबली 2: द कन्क्लूजन, केजीएफ चैप्टर 2 और दंगल से पीछे है।

सलमान खान की एक था टाइगर (2012), टाइगर जिंदा है (2017) और वॉर (2019) के बाद पठान यश राज फिल्म्स के बैनर तले बनी चौथी स्पाई फिल्म है। बता दें कि फिल्म पठान के जरिए शाहरुख खान ने चार साल के लंबे अंतराल के बाद बड़े पर्दे पर वापसी की है। पठान में शाहरुख के अलावा दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम भी हैं। 25 जनवरी को रिलीज हुई पठान को बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता मिल रही है।

