Paris Olympics 2024: अमन सहरावत के कांस्य पदक जीतने पर सेलेब्स ने मनाया जश्न, रेसलर को कुछ यूं दी बधाई

Paris Olympics 2024: पेरिस में खेले जा रहे ओलंपिक 2024 में भारतीय खिलाड़ी अमन सहरावत ने कांस्य पदक पर अपना कब्जा कर लिया। अमन सहरावत की जीत पर पूरे देश में लोग खुशी मना रहे हैं। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमन की जीत पर उन्हें ढेरों बधाई दी वहीं, इस रेस में बॉलीवुड भी पीछे नहीं है। बॉलीवुड सेलेब्स ने अमन सहरावत के पेरिस ओलंपिक में मेडल जीतने पर उन्हें शुभकामनाएं दी है। अभिनेता रणदीप हुड्डा, रितेश देशमुख, रणवीर सिंह समेत करीना कपूर, दीपिका पादुकोण जैसे बड़े सेलेब्स ने अमन को बधाई दी। सेलेब्स ने सोशल मीडिया का सहारा लेकर अमन को बधाई दी।

Victory tastes sweeter with another medal in hand. Congratulations #AmanSehrawat - your journey from grit to glory, will be etched in history. #GoforGlory pic.twitter.com/elvwdZmekL

1- करीना कपूर ने अमन को बधाई देते हुए एक पोस्ट को फिर से शेयर किया और पार्टी करने वाले चेहरे वाले इमोजी के साथ उसे अपने संदेश में टैग किया।

2- शनिवार की सुबह अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने अमन की कांस्य पदक जीत पर खुशी जताई। उन्होंने इंस्टाग्राम के जरिए अमन की फोटो शेयर कर उन्हें विश किया।

3- अभिनेता पुलकित सम्राट ने भी अमन की तारीफ की। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, "बधाई हो @amansehrawat057।"

4- अभिनेता रितेश देशमुख ने मैच से अमन की एक तस्वीर साझा की और उन्हें कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, "बधाई हो #अमन सेहरावत!!! भारत के लिए एक और कांस्य पदक।"

5-अभिनेता रणदीप हुड्डा ने एक्स पर लिखा, "आखिरकार पहलवान #अमन सेहरावत!! कसुता खेल में कुश्ती में पहला और एकमात्र पदक #कांस्य सबसे कम उम्र के व्यक्तिगत पदक विजेता #पेरिस2024 #ओलंपिक।"

6- रणवीर सिंह ने इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पर अमन की एक तस्वीर साझा की, जिसमें उन्हें शेर और फ्लेक्स्ड बाइसेप्स इमोजी के साथ "हरियाणे का शेर" कहा गया। उन्होंने बैकग्राउंड म्यूज़िक के रूप में अपनी फिल्म 83 का गाना लहरा दो भी जोड़ा।

7- मीरा राजपूत भी अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर अमन की एक तस्वीर पोस्ट करके जश्न में शामिल हुईं। उन्होंने इसे कैप्शन दिया, "इसे घर लाना!" तीसरे स्थान के पदक वाले इमोजी के साथ और अपनी पोस्ट में अमन को टैग किया।

बता दें कि ओलंपिक में पदार्पण कर रहे अमन सेहरावत ने शुक्रवार को प्यूर्टो रिको के डेरियन क्रूज पर 13-5 से जीत हासिल कर पदक पक्का किया, जो पेरिस 2024 खेलों में भारत का पहला कुश्ती पदक है।

अमन की जीत से पहले, पी वी सिंधु ने 21 साल की उम्र में 2016 के खेलों में रजत पदक जीतकर भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक पोडियम फिनिशर के रूप में रिकॉर्ड बनाया था। यह जीत पेरिस ओलंपिक में भारत का छठा पदक है, जिससे वह टोक्यो खेलों में अपने सात पदकों की बराबरी के करीब पहुंच गया है।

"I am very happy and I can't still believe that I have won a medal for the country at the Olympics, says wrestler Aman Sehrawat on winning a bronze medal in the men's freestyle wrestling event at #ParisOlympics2024#AmanSehrawat#Wrestling#Bronze#Paris2024#Cheer4Bharat… pic.twitter.com/RMgauM37oX