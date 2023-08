OMG 2 Collection: ओएमजी-2 ने 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार किया, 9वें दिन इतना किया कलेक्शन

Highlights 'वाकाओ फिल्म्स' ने फिल्म की कमाई के ताजा आंकड़े अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम पेज पर साझा किए। यह फिल्म 2012 की ‘ओएमजी- ओह माय गॉड!’ की अगली कड़ी है।

मुंबई, 20 अगस्त (भाषा) अक्षय कुमार और पंकज त्रिपाठी अभिनीत फिल्म 'ओएमजी 2' ने रिलीज के दस दिन में घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 101.61 करोड़ रुपये की कमाई की। तरण आदर्श के मुताबिक शनिवार को ओएमजी 2 ने 10.53 करोड़ का कारोबार किया।

अमित राय निर्देशित फिल्म ‘ओएमजी 2’ में पंकज त्रिपाठी भगवान शिव के भक्त कांति शरण मुद्गल और अक्षय कुमार भगवान के दूत की भूमिका में हैं। 'केप ऑफ गुड फिल्म्स' और 'वाकाओ फिल्म्स' द्वारा निर्मित यह फिल्म किशोरों की समस्याओं और यौन शिक्षा के महत्व पर आधारित है।

100 NOT OUT… #OMG2 speeds yet again… The *current trends* suggest, #OMG2 should comfortably cross ₹ 125 cr mark… Whether or not it reaches/crosses ₹ 150 cr will depend on how #DreamGirl2 fares… [Week 2] Fri 6.03 cr, Sat 10.53 cr. Total: ₹ 101.61 cr. #India biz. #Boxofficepic.twitter.com/2cYXlbJtVV