नवाजुद्दीन सिद्दीकी की हाउस हेल्प सपना ने मांगी माफी, बोली- एक्टर पर लगाया था झूठा आरोप

Highlights नवाजुद्दीन सिद्दीकी की नौकरानी ने आरोपों का किया खंडन नवाजुद्दीन पर नौकरानी ने प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था नौकरानी का कहना है कि आरोप दबाव में लगाया ये सब झूठ है

मुंबई: बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी इन दिनों अपने निजी जीवन के कारण सुर्खियों में बने हुए हैं। एक्टर के घर में काम करने वाली हाउस हेल्प सपना रॉबिन मसीह ने हाल ही में आरोप लगाया था कि वह दुबई में एक्टर की वजह से फंसी हुई थी। हाउस हेल्प ने वीडियो शेयर कर एक्टर पर कई गंभीर आरोप लगाए थे लेकिन अब खुद सपना ने इन आरोपों का खंडन किया है।

सपना का कहना है कि नवाजुद्दीन पर लगे आरोप 'झूठे' हैं। सपना का एक नया वीडियो शेयर कर कहा, "जब उन्होंने पहला वीडियो शेयर किया था तो वह दबाव में थी जिसके कारण उन्होंने नवाजुद्दीन पर झूठा आरोप लगाया।" सपना ने अभिनेता से इस संबंध में माफी मांगी और एक बड़ा दावा करते हुए कहा कि नवाज की पत्नी आलिया सिद्दीकी द्वारा लगाए गए आरोप झूठे हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, नवाजुद्दीन की घरेलू सहायिका ने कहा कि मैं आपका बुरा नहीं चाहती क्योंकि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। इसकी वजह से मैं आपसे बहुत-बहुत माफी चाहती हूं। जो वीडियो सोशल मीडिया पर पहले पोस्ट किया गया, उसके लिए सॉरी बोलती हूं।

जो मीडिया में दिखाया गया, जो मौडम ने केस किया, जो भी किया वो एक झूठा केस था और मैं नहीं चाहती आप के खिलाफ कोई भी एक्शन लिया जाए। आप बस घर वापस आ जाए। आई एम सो सॉरी नवाज सर। मैं आपसे हाथ जोड़ कर माफी मांगती हूं।

The video & my statement speaks for itself. Govt authorities are requested to urgently rescue the house help of @Nawazuddin_S from Dubai where the girl is in a state of Solitary Confinement@cgidubai@UAEembassyIndia@LabourMinistry@HRDMinistry@MEAIndia@CPVIndia@OIA_MEApic.twitter.com/EyQ8DiHPG2