'लोग कहते हैं मुसलमान खतरे में है, कोई खतरे में नहीं', एक्टर विक्रांत मैसी का वीडियो वायरल, सोशल मीडिया में हो रही है आलोचना

नई दिल्ली: बॉलीवुड अभिनेता विक्रांत मैसी अपनी आगामी फिल्म 'द साबरमती रिपोर्ट' का प्रचार कर रहे हैं, जो 2002 में भारत में गोधरा ट्रेन जलने की घटना की पृष्टभूमि पर बनी है, जिसमें राशी खन्ना और रिद्धि डोगरा ने अभिनय किया है। हाल ही में मुसलमानों के बारे में एक विवादास्पद टिप्पणी वायरल होने के बाद अभिनेता को नेटिज़न्स की आलोचना का सामना करना पड़ रहा है।

'साबरमती रिपोर्ट' के बारे में शुभंकर मिश्रा से बात करते हुए, अपने धर्मनिरपेक्ष विचारों और भाजपा की पिछली आलोचना के लिए जाने जाने वाले मैसी ने अपने राजनीतिक रुख को साझा किया, जो उनके दृष्टिकोण में बदलाव का संकेत देता है। उन्होंने साझा किया, "जो चीज मुझे बुरी लगती थी, वो असल में बुरी है नहीं। लोग कहते हैं मुसलमान खतरे में है, कोई खतरे में नहीं है, सब सही चल रहा है। इसीलिए आज मैं कह रहा हूँ कि मैं पिछली बार से बदल गया हूँ।"

हालांकि, मैसी की टिप्पणी नेटिज़ेंस को पसंद नहीं आई, जिन्होंने दावा किया कि उनके विचारों में बदलाव उनकी आगामी फिल्म को बढ़ावा देने की एक रणनीति है। एक्स पर एक यूजर ने टिप्पणी की, "बॉलीवुड के लोगों को बहुत अधिक श्रेय न दें। वे मौजूदा पारिस्थितिकी तंत्र की धुनों पर नाचेंगे। वह बस इतना ही समझ सकता है कि मौजूदा सरकार यहाँ रहने वाली है!"

Question: आप BJP के बड़े आलोचक थे अब पुराने समर्थक कह रहे कि सेक्युलर से कट्टर हिंदू कैसे ?



Vikrant Massey : BJP का बड़ा आलोचक था। पर देश भर में यात्रा के साथ मुझे अहसास हुआ कि चीजें इतनी बुरी नहीं, देश में मुस्लिम ख़तरे में नहीं।

Full Podcast Tomorrow #VikrantMasseypic.twitter.com/9Nzf5igwEv — Shubhankar Mishra (@shubhankrmishra) November 9, 2024

एक अन्य ने कहा, "पैसे का चक्कर भीकू भैया...पैसे का चक्कर.." तीसरे यूजर ने कहा, "या तो वह अभिनय कर रहा है क्योंकि उसकी फिल्म आ रही है या उसकी आंखें खुल गईं।" एक अन्य टिप्पणी पढ़ें, "मूवी आने वाली है इसलिए सब विचार बदल गए और बदलने का नाटक कर रहे हैं।"

"I was convinced that Muslims are under attack in India but it's not true, I realised this fact recently"



This guy used to be a typical leftist!!! pic.twitter.com/LQLJ5DWGOg — Mr Sinha (@MrSinha_) November 10, 2024

Paisa fenk, Tamasha dekh

Money talks, talent… well, let’s just watch! Looks like he’s aiming for a new release. Vikrant: the discount Ayushmann in progress! — The Unsaid Angle (@UnsaidAngle) November 10, 2024

He’s an opportunist, just like most people who claim on the social media and the mainstream media to follow any kind of political ideology — Adhya (@psych_enigma) November 10, 2024

विक्रांत को इससे पहले दीपक डोबरियाल के साथ 'सेक्टर 36' में देखा गया था, जिसका प्रीमियर नेटफ्लिक्स पर हुआ था। यह क्राइम थ्रिलर 2006 में हुए नोएडा सीरियल मर्डर पर आधारित थी।

