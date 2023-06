'आदिपुरुष' के संवाद लेखक मनोज मुंतशिर को मुंबई पुलिस ने दी सुरक्षा, अपनी जान को खतरा बताया था

Highlights मनोज मुंतशिर को मुंबई पुलिस ने दी सुरक्षा आदिपुरुष के संवाद लेखक ने अपनी जान को खतरा बताया था पुलिस का कहना है कि वह मामले की जांच कर रही है

मुंबई: आदिपुरुष के संवाद लेखक मनोज मुंतशिर द्वारा अपनी जान को खतरा बताकर सुरक्षा की मांग करने पर मुंबई पुलिस ने उन्हें सुरक्षा प्रदान की है। पुलिस का कहना है कि वह मामले की जांच कर रही है। मनोज मुंतशिर ने पुलिस को दी गई शिकायत में कहा था कि सोशल मीडिया पर उन्हें जान से मारने की धमकी मिली थी।

Mumbai Police provides security to dialogue writer of #Adipurush, Manoj Muntashir after he sought a security cover citing a threat to his life. Police say that they are investigating the matter.



