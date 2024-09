Parvin Dabas in Bandra hospital: ‘मानसून वेडिंग’ और ‘मैंने गांधी को नहीं मारा’ के अभिनेता परवीन डबास कार दुर्घटना में घायल, बांद्रा अस्पताल आईसीयू में भर्ती

Highlights Parvin Dabas in Bandra hospital: बांद्रा के होली फैमिली अस्पताल में भर्ती कराया गया है। Parvin Dabas in Bandra hospital: प्रो पंजा लीग के सह-संस्थापक प्रवीन डबास कार दुर्घटना में घायल हो गए। Parvin Dabas in Bandra hospital: ताहिरा कश्यप की ‘शर्माजी की बेटी’ में नजर आए थे।

Parvin Dabas in Bandra hospital: अभिनेता प्रवीन डबास शनिवार को एक सड़़क हादसे में घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें मुंबई के एक अस्पताल की गहन चिकित्सा इकाई (आईसीयू) में भर्ती कराया गया है। उनके परिजनों ने यह जानकारी दी। अभिनेता डबास ने मीरा नायर की फिल्म ‘मानसून वेडिंग’, ‘मैंने गांधी को नहीं मारा’, ‘खोसला का घोसला’, ‘द परफेक्ट हसबैंड’ और ‘द वर्ल्ड अनसीन’ जैसी हिंदी और अंग्रेजी भाषा की फिल्मों में अभिनय किया है।

अभिनेता डबास की पत्नी एवं अभिनेत्री प्रीति झिंगियानी ने एक बयान में कहा कि ‘आर्म-रेसलिंग’ प्रतियोगिता प्रो पंजा लीग के सह-संस्थापक डबास को बांद्रा के होली फैमिली अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बयान में कहा गया, ‘‘हमें आपको यह बताते हुए दुख हो रहा है कि बॉलीवुड अभिनेता और प्रो पंजा लीग के सह-संस्थापक प्रवीन डबास शनिवार सुबह एक कार दुर्घटना में घायल हो गए।

जिसके बाद उन्हें बांद्रा के होली फैमिली अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है।’’ बयान के अनुसार, प्रो पंजा लीग प्रबंधन स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है। दिल्ली में जन्मे अभिनेता हाल ही में वेबसीरीज ‘मेड इन हेवन’ के दूसरे संस्करण और ताहिरा कश्यप की ‘शर्माजी की बेटी’ में नजर आए थे।

