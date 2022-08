Money Laundering Case: जैकलीन फर्नांडिस को समन, 26 सितंबर को पेश होने का आदेश, 200 करोड़ रुपये के धन शोधन का मामला

Highlights सुकेश चंद्रशेखर और अन्य के खिलाफ ईडी ने नकेल कस दिया है। जैकलीन फर्नांडिस का नाम आरोपी के रूप में बताया गया था। जैकलीन फर्नांडिस को 26 सितंबर को पेश होने का निर्देश दिया।

नई दिल्लीः बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। दिल्ली की अदालत ने बुधवार को फर्नांडिस को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग घोटाले से संबंधित मामले में 26 सितंबर को पेश होने के लिए समन जारी किया है।

सुकेश चंद्रशेखर और अन्य के खिलाफ ईडी ने नकेल कस दिया है। 17 अगस्त को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दिल्ली की एक अदालत में सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ 200 करोड़ रुपये की जबरन वसूली के मामले में एक पूरक आरोप पत्र दायर किया गया था, जिसमें जैकलीन फर्नांडिस का नाम आरोपी के रूप में बताया गया था।

ED also concluded that the lure of money ensured that the criminal history of the person she was engaging with did not matter. Further, accused Jacqueline Fernandez has consistently shifted her stance with regard to the gifts being received by her & her relatives: ED Chargesheet