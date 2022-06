Ketaki Chitale: मराठी एक्ट्रेस केतकी चिताले को जेल से रिहा किया गया, पवार के खिलाफ फेसबुक पर अपमानजनक पोस्ट साझा किया था...

Highlights ठाणे केंद्रीय कारागार से बाहर आ गईं। अपमानजनक पोस्ट साझा करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। 14 मई 2022 को चितले को गिरफ्तार किया था।

Ketaki Chitale: ठाणे की अदालत से जमानत मिलने के बाद मराठी अभिनेत्री केतकी चिताले को ठाणे जेल से रिहा कर दिया गया। उन्हें 15 मई को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) प्रमुख शरद पवार के खिलाफ फेसबुक पर एक अपमानजनक पोस्ट साझा करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने केतकी चिताले को बुधवार को जमानत दे दी थी। जिला न्यायाधीश एच.एम. पटवर्धन ने 20 हजार रुपये की जमानत राशि पर उन्हें जमानत दी। चिताले (29) के वकील ने कहा कि इसके साथ ही वह ठाणे केंद्रीय कारागार से बाहर आ गईं।

Maharashtra | Marathi actress Ketaki Chitale released from Thane jail after she was granted bail from Thane court yesterday



She was arrested on May 15 for allegedly sharing a derogatory post on Facebook against NCP chief Sharad Pawar. pic.twitter.com/Iy74e5ovgo