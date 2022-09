नहीं रहीं साउथ सुपरस्टार महेश बाबू की मां इंदिरा देवी, चिरंजीवी समेत इन स्टार्स ने दी श्रद्धांजलि

Highlights साउथ एक्टर महेश बाबू की मां इंदिरा देवी का बुधवार सुबह निधन हो गया। इंदिरा देवी के परिवार में उनके पति कृष्णा, बेटियां पद्मावती, मंजुला, प्रियदर्शिनी और पुत्र महेश बाबू हैं। महेश बाबू के के बड़े भाई रमेश बाबू का जनवरी में निधन हो गया था।

हैदराबाद: साउथ सुपरस्टार महेश बाबू की मां इंदिरा देवी का बुधवार को निधन हो गया। उन्होंने हैदराबाद में अंतिम सांस ली। 70 वर्षीय इंदिरा देवी का पार्थिव शरीर पद्मालय स्टूडियो में सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक रखा जाएगा ताकि लोग श्रद्धांजलि दे सकें। अंतिम संस्कार महाप्रस्थानम में होगा। सेलिब्रिटीज के साथ फैंस भी इंदिरा देवी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं।

वहीं, चिरंजीवी ने महेश बाबू की मां इंदिरा देवी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ट्विटर पर लिखा, "श्रीमती इंदिरा देवी के निधन की खबर ने मुझे दुखी कर दिया है। मां की शांति की कामना करता हूं। मैं सुपरस्टार कृष्णा, भाई महेश बाबू और परिवार के सभी सदस्यों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं।" निर्देशक बॉबी ने लिखा, "इंदिरा अम्मा के निधन से दुखी हूं, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। सुपरस्टार कृष्णा गारू, महेश गारू और परिवार को उनके बड़े नुकसान के लिए हार्दिक संवेदना।"

Saddened about the Passing away of #Indira Amma, May her soul rest in peace.

Heartfelt condolences to Superstar #Krishna garu, @urstrulyMahesh Garu and the family for their great loss.