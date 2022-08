अभिनेता कमाल राशिद खान को मुंबई एयरपोर्ट से किया गया गिरफ्तार, 2020 के विवादित ट्वीट का मामला

Highlights अभिनेता कमाल खान को मुंबई की मलाड पुलिस ने गिरफ्तार किया। 2020 के एक विवादित ट्वीट के मामले में कमाल खान को किया गया है गिरफ्तार। कमाल खान को उस समय गिरफ्तार किया गया जब वह मुंबई हवाई अड्डे पर उतरे।

मुंबई: अपने बयानों और ट्वीट की वजह से अक्सर चर्चा में रहने वाले अभिनेता कमाल खान को मुंबई पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। रिएलिटी शो बिग बॉस के हिस्सा रहे और हाल के वर्षों में फिल्म रिव्यू करते नजर आए कमाल खान को मुंबई में मलाड पुलिस ने गिरफ्तार किया।

सामने आई जानकारी के अनुसार मलाड पुलिस ने कमाल खान को 2020 में उनके द्वारा किए गए एक विवादास्पद ट्वीट के मामले में गिरफ्तार किया है। कमाल खान को उस समय गिरफ्तार किया गया जब वह मुंबई हवाई अड्डे पर उतरे। मुंबई पुलिस ने कहा कि कमाल खान को आज बोरीवली अदालत में पेश किया जाएगा।

Maharashtra | Kamal Rashid Khan arrested by Malad Police over his controversial tweet in 2020. He was arrested after he landed at Mumbai Airport. He will be presented before Borivali Court today: Mumbai Police



(Pic - Khan's Twitter account) pic.twitter.com/7gjG3sZ43G