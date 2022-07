'मेरे एसएमएस का जवाब दें', सुष्मिता सेन को ललित मोदी का किया 9 साल पुराना ट्वीट हुआ वायरल, लोगों ने ऐसे-ऐसे किए कमेंट्स

Highlights ललित मोदी ने गुरुवार सुष्मिता सेन को डेट करने की जानकारी दी ललित मोदी के इस ऐलान के बाद ट्विटर पर उनके रिश्ते को लेकर तरह-तरह के मीम्म शेयर किए जा रहे हैं इस बीच ललित मोदी ने अपना इंस्टा प्रोफाइल तस्वीर भी बदल दी है

Sushmita Sen-Lalit Modi love story: आईपीएल के पूर्व अध्यक्ष ललित मोदी ने गुरुवार शाम ऐलान किया कि वह अभिनेत्री सुष्मिता सेन को डेट कर रहे हैं। सुष्मिता के साथ की कई तस्वीरें साझा करते हुए ललित मोदी ने उन्हें बेटरहाफ से संबोधित किया जिससे लोगों को लगा कि दोनों ने शादी कर ली है लेकिन थोड़ी ही देर में ललित मोदी ने सफाई देते हुए कहा कि वे अभी डेट कर रहे। शादी भी करेंगे।

ललित मोदी के इस घोषणा के बाद ही इंटरनेट पर भूचाल सा आ गया। लोग उनकी और सुष्मिता की पुरानी तस्वीरें को मौजूदा रिश्ते से जोड़ते हुए कई मीम्म शेयर करने लगे। इसी बीच ललित मोदी का सुष्मिता के लिए किया 9 साल पुराना ट्वीट भी वायरल होने लगा। इस ट्वीट में ललित मोदी सुष्मिता से उनके एसएमएस का जवाब देने के लिए कह रहे हैं।

यह 9 साल पुराना ट्वीट है जिसमें ललित और सुष्मिता वादों और प्रतिबद्धताओं के बारे में बात कर रहे हैं। ट्वीट के जवाब में ललित ने सुष्मिता से उनके एसएमएस का जवाब देने को कहा है। यह ट्वीट 2013 का है। सुष्मिता सेन ने इस ट्वीट पर जवाब भी दिया है। देखिए बातचीत का ये ट्वीटः

ललित मोदी के इस पुराने ट्वीट पर लोग खूब मीम्स और टिप्पणियां पोस्ट कर रहे हैं। देखें कुछ कमेंट्सः

