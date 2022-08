फेस्टिवल के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली 'लाल सिंह चड्ढा' और 'रक्षाबंधन', 5 दिनों में किया बस इतने करोड़ का बिजनेस

Highlights लाल सिंह चड्ढा ने पांच दिनों में केवल 45.83 करोड़ रुपये की कमाई की आमिर की पिछली फ्लॉप फिल्म 'ठग्स ऑफ हिंदुस्तान' ने 5 दिनों में कमाए थे 50.75 करोड़ बीते पांच दिनों में अक्षय कुमार की रक्षाबंधन ने कुल 34.47 करोड़ कमाए

मुंबई: आमिर खान की फिल्म 'लाल सिंह चड्ढा' और अक्षय कुमार की 'रक्षाबंधन' ने बॉक्स ऑफिस पर निराशाजनक प्रदर्शन किया है। दोनों ही फिल्में 11 अगस्त को रिलीज हुई थीं। इस बीच राखी और 15 अगस्त जैसे बड़े फेस्टिवल पड़े लेकिन फिर भी इन फिल्मों की कमाई बेहद कमजोर रही। आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा की बात करें तो फिल्म ने इन पांच दिनों में केवल 45.83 करोड़ रुपये की कमाई की है।

एक तरह से दर्शकों ने बॉयकॉट को गंभीरता से लेते हुए फिल्म को अस्वीकार कर दिया है। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श के मुताबिक लाल सिंह चड्ढा की कमाई आमिर की पिछली फ्लॉप फिल्म 'ठग्स ऑफ हिंदुस्तान' से पिछड़ गई। इस फिल्म ने पांच दिनों कम से कम 50. 75 करोड़ रुपये का बिजनेस किया था। गुरुवार को फिल्म ने 11.70 करोड़ (रक्षाबंधन), शुक्रवार 7.26 को करोड़, शनिवार को 9 करोड़, रविवार को 10 करोड़, सोमवार को 7.87 करोड़ (स्वतंत्रता दिवस) कमाए।

#LaalSinghChaddha is rejected... #LSC *5-day* total is lower than *Day 1* total of #ThugsOfHindostan [₹ 50.75 cr; #Hindi version], do the math... Thu 11.70 cr [#RakshaBandhan], Fri 7.26 cr, Sat 9 cr, Sun 10 cr, Mon 7.87 cr [#IndependenceDay]. Total: ₹ 45.83 cr. #India biz. pic.twitter.com/b8myhVtaAF