Kiara Advani-Sidharth Malhotra Anniversary: वर्क लाइफ को बैलेंस करते हुए ऐसे सिड-कियारा ने अपने रिलेशन का रखा हाइड, जानें कैसे एक्ट्रेस हार बैठी अपना दिल

Kiara Advani-Sidharth Malhotra Anniversary: बॉलीवुड के सबसे लविंग कपल सिदार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी की जोड़ी फैन्स की पसंदीदा जोड़ी है। दोनों की शादी को आज पूरे एक साल हो चुके हैं और शादी से पहले तक इनका रिश्ता दुनिया से अनजाना था। एक्टर सिदार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी ने जैसलमेर में एक स्वप्निल शादी में बंधने से पहले कुछ वर्षों तक एक-दूसरे को डेट किया।

कहा जाता है कि सिद्धार्थ और कियारा को उनकी फिल्म शेरशाह के सेट पर प्यार हो गया था, जिसमें उन्होंने कारगिल हीरो कैप्टन विक्रम बत्रा की भूमिका निभाई थी और वह उनकी प्रेमिका डिंपल थीं। एक ही हॉलिडे डेस्टिनेशन से उनकी तस्वीरों और कभी-कभार एक साथ नजर आने के अलावा, दर्शकों को एक बड़ा संकेत उनकी फिल्म शेरशाह की प्रमोशनल रीलों से मिला, जहां उनकी केमिस्ट्री सबसे ज्यादा चर्चा में रही।

इससे पहले, एक इंटरव्यू में कियारा ने कहा था उन्होंने बताया कि यह उनका आपसी निर्णय है कि वे अपने निजी जीवन को अभिनेता के रूप में अपनी कड़ी मेहनत पर हावी नहीं होने देंगे। कियारा का कहना था कि हमारी शादी से पहले, यह एक मुद्दा था क्योंकि हम अपने रिश्ते को सुरक्षित रखना चाहते थे। बाद में, दोनों ने इसके बारे में सहमति जताते हुए रिश्ते को हाइड रखा। कियारा ने कहा कि हम बॉलीवुड में अपने दम पर स्टार बने हैं और हमें अपनी वर्कलाइफ को बैलेंस करना था। यह कुछ ऐसा है जिसमें हमने इतनी मेहनत की है कि हम नहीं चाहेंगे कि हमारा ध्यान हमारी निजी जिंदगी पर केंद्रित हो जाए।

