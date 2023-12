कियारा और विक्की ने 'कॉफी विद करण 8' शो में खोले अपने दिल के राज, बताया दोनों को कैसे मिले हमसफर

Highlights कॉफी विद करण शो में कियारा आडवाणी और विक्की कौशल ने काफी कुछ बताया दोनों ने ये भी बताया कि वो एक-दूजे के कैसे हुए इसके साथ ही दोनों शो करण जौहर के सवालों का जवाब भी देते दिखे

नई दिल्ली: 'कॉफी विद करण 8' शो में कियारा अडवाणी और विक्की कौशल हाल में पहुंचे हुये थे। दोनों जल्दी ही 'द लस्ट स्टोरीज़' इसमें साथ दिखेंगे। यहां पर दोनों कलाकारों ने करण के साथ बातचीत के दौरान अपने-अपने करियर के बारे में खुलकर बात की और यहां तक ​​कि अपने पार्टनर्स के बारे में भी बताया।

इस साल फरवरी में सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​से शादी करने वाली कियारा आडवाणी ने पुरानी यादों को ताजा करते हुए बताया कि कैसे अभिनेता ने उन्हें प्रपोज किया था। कियारा ने शो में बताया कि सिद्धार्थ मल्होत्रा शादी से पहले वो उनके परिवार के साथ छुट्टियां मनाने रोम पहुंची हुई थीं। जहां उन्हें लगा था कि वो प्रपोज करेगा।

Kiara Advani & Vicky Kaushal for koffee with karan season 8 🖤 pic.twitter.com/mAIzJ66GYC

कियारा ने आगे कहा, "यह मुझे नहीं पता था कि इस यात्रा पर क्या होगा और मेरे दिमाग में भी नहीं आया, लेकिन कहीं न कहीं मैं सोच रहा थी कि वह प्रपोज करेगा। उसने यह प्रस्ताव आखिरकार रख दिया। तो यह पहला गंतव्य था, जहां हम उस यात्रा पर गए थे। वह मुझे मिशेलिन-स्टार रेस्टोरेंट में ले गया और इस दौरान सिदार्थ का भतीजा हमारे साथ था, जिसे तस्वीरें लेनी थी और उस पल को कैद करना था। मुझे नींद आ रही थी क्योंकि मैं कुछ ही समय वहां पहुंची थी और इस यात्रा में उनके साथ शामिल हुईं। सचमुच थक गई थी।"

The series started with Siddharth & Kiara and reached Raghav & Parineeti🤌🏻 pic.twitter.com/JMCOqOC1gB