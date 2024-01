Bilkis Bano case: बिलकिस बानो केस पर फिल्म बनाना चाहती हैं कंगना रनौत, स्क्रिप्ट है तैयार, लेकिन...

Highlights कंगना रनौत ने एक एक्स यूजर को जवाब दिया, जो चाहता था कि वह बिलकिस बानो पर फिल्म बनाएं अभिनेत्री ने कहा, वह लंबे समय से ऐसी फिल्म बनाना चाहती थीं और तीन साल से इस पर शोध और काम कर रही थीं हालांकि उन्होंने कहा कि किसी भी शीर्ष स्टूडियो और ओटीटी प्लेटफॉर्म से समर्थन की कमी के कारण वह फिल्म बनाने में असमर्थ हैं

मुंबई: बिलकिस बानो मामले के फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ बलात्कार करने और उसके परिवार की हत्या करने वाले 11 दोषियों को रिहा करने के गुजरात सरकार के फैसले को पलट दिया। मंगलवार को बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने एक एक्स यूजर को जवाब दिया, जो चाहता था कि वह बिलकिस बानो पर फिल्म बनाएं। अभिनेत्री, जो एक निर्माता और फिल्म निर्माता भी हैं, ने खुलासा किया कि वह लंबे समय से ऐसी फिल्म बनाना चाहती थीं और तीन साल से इस पर शोध और काम कर रही थीं।

हालांकि, कंगना रनौत ने कहा कि किसी भी शीर्ष स्टूडियो और ओटीटी प्लेटफॉर्म से समर्थन की कमी के कारण वह फिल्म बनाने में असमर्थ हैं। उन्होंने ट्वीट किया, "मैं वह कहानी बनाना चाहती हूं, मेरे पास स्क्रिप्ट तैयार है, मैंने उस पर तीन साल तक शोध किया और काम किया। लेकिन नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो और अन्य स्टूडियो ने मुझे लिखा कि उनके पास स्पष्ट दिशानिर्देश हैं कि वे ऐसा नहीं करते हैं।"

अभिनेत्री ने कहा, "जियोसिनेमा ने कहा कि हम कंगना के साथ काम नहीं करते क्योंकि वह बीजेपी का समर्थन करती हैं और ज़ी विलय के दौर से गुजर रहा है। मेरे पास क्या विकल्प हैं?" कंगना ने एक एक्स यूजर को जवाब दिया, जिसने मूल ट्वीट में कहा था, “प्रिय कंगना मैम, महिला सशक्तिकरण के लिए आपका जुनून बहुत उत्साहजनक है! क्या आप एक सशक्त फिल्म के साथ बिलकिस बानो की कहानी बताना चाहेंगे? क्या आप बिलकिस बानो, नारीवाद या कम से कम मानवता के लिए ऐसा करेंगे?”

I want to make that story I have the script ready, researched and worked on it for three years but @netflix , @amazonIN and other studios wrote back to me that they have clear guidelines they don’t do so called politically motivated films, @JioCinema said we don’t work with… https://t.co/xQeVfc3SyI