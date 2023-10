Tejas: स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने के लिए पहुंची कंगना रनौत, बोलीं मेरी टीम में राष्ट्रवाद की भावना जगा दी

Highlights स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने पहुंची कंगना रनौत कंगना ने कहा मेरी टीम में राष्ट्रवाद की भावना जगा दी है 27 अक्टूबर को कंगना की फिल्म तेजस रिलीज हो रही है

Kangana Ranaut: राष्ट्रीय फिल्म पुरुस्कार विजेता अभिनेत्री कंगना रनौत इन दिनों अपनी आगामी फिल्म तेजस के प्रमोशन में व्यस्त हैं। कंगना ने अपने बिजी शेड्यूल से समय निकालकर गुजरात का दौरा किया। कंगना ने अपने गुजरात दौरे के दौरान केवडिया स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दीदार किया। इस बात की जानकारी उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से दी है।

Visiting the statue of unity was deeply enthralling experience, the first chosen Prime Minister of Bharat Sardar Vallabhbhai Patel, who wasn’t allowed to take his well deserved chair because he wasn’t very good in English even though he held the nation in his arms like Shiv held… pic.twitter.com/Zl2kxyPewB