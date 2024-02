Kalki 2898 AD: प्रभास की 'कल्कि 2898 AD' का थीम संगीत हुआ आउट, फैन्स को मिली पहली झलक

Kalki 2898 AD: साउथ सुपरस्टार प्रभास और बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 'कल्कि 2898 AD' प्रोजेक्ट में व्यस्त हैं। इस बीच, गायक संतोष नारायणन ने अपने चेन्नई कॉन्सर्ट में स्टार-स्टडेड फिल्म के थीम गीत से पर्दा उठाया। यह फिल्म इसी साल मई में रिलीज होने वाली है और उससे पहले तीम सॉन्ग ने फैन्स के दिलों की धड़कन बड़ा दी है।

कॉन्सर्ट में मौजूद प्रशंसकों ने नारायणन द्वारा साझा की गई दो मिनट की क्लिप पर जबरदस्त प्रतिक्रिया व्यक्त की 'कल्कि 2898 एडी' 9 मई, 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। नाग अश्विन द्वारा निर्देशित, इस परियोजना में अमिताभ बच्चन और कमल हासन भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं। और फिल्म देखने वालों और प्रशंसकों के बीच लगातार अपार लोकप्रियता हासिल कर रहा है।

चेन्नई में अपने कॉन्सर्ट नीये ओली के दौरान, गायक और गीतकार संतोष नारायणन ने 'कल्कि 2898 एडी' के अप्रकाशित थीम संगीत की दो मिनट लंबी क्लिप साझा की। वीडियो में कथित तौर पर प्रभास का एंट्री सीन दिखाया गया है। वीडियो देखने पर कॉन्सर्ट में मौजूद दर्शकों ने जबरदस्त प्रतिक्रिया दी।

Here's the unreleased version of the KALKI Glimpse BGM – a Hollywood Range BGM by @Music_Santhosh for #Prabhas's #Kalki2898AD, revealed at the #NeeyeOli concert today! 🥵🔥 pic.twitter.com/gNYfwZ8XLq